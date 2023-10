Neudörfl: Gemeindegrundstück wird für knapp 700.000 Euro verkauft

Bereits während der Gemeinderatsitzung im März wurde über dieses Thema lebhaft diskutiert. Damals wurde mit derselben Stimmverteilung, wie nun der Kaufvertrag beschlossen wurde, Bürgermeister Dieter Posch beauftragt, in konkrete Verhandlungen über die Liegenschaft mit der Wohnbaugesellschaft zu treten. Inzwischen ist das geschehen, und so lag der Kaufvertrag nun zur Abstimmung vor.

Zu den Details: Das Grundstück gegenüber dem Verteilerzentrum ist rund 6.000 Quadratmeter (5.678m²) groß. Die Wohnbaugenossenschaft wird dort voraussichtlich ab 2024, ähnlich wie sie es zwei Grundstücke weiter tat, eine Reihenhausanlage und Wohnungen errichten. Zwischen der bereits bestehenden Anlage und den zu verkaufenden Gemeindegrundstück befindet sich ein – vormals noch – Privatgrundstück, das die Neue Eisenstädter ebenfalls erwarb und das in das Bauprojekt mit einbezogen wird. Als Kaufpreis für das Gemeindegrundstück wurden 122 Euro pro Quadratmeter ausverhandelt, was einer Gesamt-Verkaufssumme von 689.178 Euro entspricht (Nettoverkaufssumme: 565.125,26 Euro). „Der Preis pro Quadratmeter lehnt sich dabei an dem an, was für vergleichbare Grundstücke erzielt wurde“, so Bürgermeister Dieter Posch. Direkt angrenzend an das Grundstück, beim Kurvenverlauf der Homogen-Siedlung-Straße, befindet sich noch ein Retentionsbecken für Regenwasser. Dieses bleibt erhalten und ist in der Verkaufsfläche nicht inkludiert. „Wir haben das natürlich von der Bebauung ausgenommen, und es ist sichergestellt, dass wir jederzeit mit Wartungsgeräten, falls es notwendig sein sollte, Zugang haben“, erklärt Posch.

Gelb eingezeichnet ist das Grundstück, das von der Gemeinde für knapp 700.000 Euro verkauft wird. Das Retentionsbecken rechts daneben bleibt bestehen. Foto: google maps

Verhandlungsgegenstand zwischen Gemeinde und Neuer Eisenstädter war allerdings nicht nur der Verkaufspreis, sondern, so erklärt es der Bürgermeister, bei solchen Partnern habe man als Gemeinde auch die Möglichkeit, eigene Vorstellungen in das Projekt miteinfließen zu lassen. Einen Rechtsanspruch, dass diese tatsächlich erfüllt werden, habe man allerdings freilich keinen, es zählt einzig das Baugesetz, so Posch. Deswegen sei es von Vorteil, einen Verhandlungspartner zu haben, dem man auf Augenhöhe begegnet und dementsprechend Vereinbarungen treffen kann, die folglich auch eingehalten werden. Dazu zählt zum Beispiel – und das ist nicht nur im Sinne der Gemeinde, sondern entspricht natürlich auch den Standards heutiger Bauweisen –, dass die Anlage begrünte Dachflächen haben soll, um „eine Überhitzung der Umgebung hintanzuhalten.“ Oder dass Tiefgaragenabfahrten und andere Flächen mit Photovoltaikpanelen versehen werden. Außerdem soll, wie bereits bei der Parallelanlage, ein Versickerungsprojekt umgesetzt werden, wodurch Oberflächenwässer mehrfach gefiltert ins Grundwasser gelangen und eben nicht in den Kanal und in weiterer Folge in die Kläranlage. „Das geht über verschiedene Mulden, die unterirdisch eingebaut werden, sodass sämtliche Oberflächengewässer auf Eigengrund zur Versickerung gebracht werden. Alle, die Angst haben, dass die Bickfordstraße bei heftigem Regen schwimmt, kann ich deshalb beruhigen“, so der Bürgermeister. „Jeder Tropfen, der nicht aus Neudörfl abließt, sondern das Grundwasser dotiert, ist ganz, ganz wertvoll.“

Verbindungsweg soll der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden

Schließlich wird es noch eine weitere Besonderheit bei diesem Wohnungsprojekt geben: Einen Verbindungsweg zwischen dem Wohnareal und der Homogen-Straße, der einen schnelleren und vor allem barrierefreien Zugang zum Bahnhof bieten soll, und das nicht nur für die Bewohner der Anlage, sondern für die gesamte Bevölkerung Neudörfls. Verhandlungsgegenstand war: die Neue Eisenstädter errichtet diesen Weg, die Gemeinde erhält ihn. „Mein erster Reflex war, kommt nicht infrage, ihr baut und wir erhalten, so einfach geht das nicht“, führte Dieter Posch aus. Je länger er es allerdings betrachtet hat, desto stärker neigte er zur Idee, den Weg öffentlich zu machen. „Denn wenn wir es nicht tun, steht dort ein wirkungsloses Schild: ‚Privateigentum. Nur für Anrainer‘, das wahrscheinlich ohnehin ignoriert würde. Die dort Wohnenden werden aber ständig darauf aufmerksam gemacht, dass das eigentlich nicht sein dürfe.“ Für ein gedeihliches Miteinander sei die offene Variante der exklusiven und womöglich wirkungslosen vorzuziehen, „weil sonst heißen wir unsere neuen Mitbürger willkommen, aber das erste, das sie erfahren ist, dass ständig unbefugt irgendwelche Leute durchmarschieren.“ Die Erhaltung koste der Gemeinde nicht viel, im Wesentlichen gehe es um die Schneeräumung. „Das sind 5-Mann-Minuten, wenn es schneit.“ Sollte irgendwann der Weg marode werden oder Laternen verrosten, trage die Neue Eisenstädter die Kosten dafür.

Die Grünen rund um Gemeindevorständin Sabine Schügerl stimmten gegen den Antrag zum Verkauf. Sie hätte dort lieber eine "naturnahe Oase der Erholung" statt Wohnungen gesehen. Foto: Gemeinde

Neudörfl wächst vergleichsweise schnell, argumentiert Sabine Schügerl

Die Grünen stimmten schon im März gegen die Aufnahme von weiteren Verhandlungen mit der Wohnbaugesellschaft. Sabine Schügerl erklärte damals ihre Position, die sich bis heute nicht geändert hat: „Auf dem Grundstück hätte man unserer Meinung nach eine naturnahe Oase der Erholung schaffen können. Ich denke dabei an bienenfreundliche Sträucher, Obstbäume, einfach ein Stück Natur, auf dem vielleicht auch eine ‚wilde Ecke‘ ihren Platz haben darf. Gleichzeitig wäre damit eine natürliche Barriere zum angrenzenden Betriebsgebiet geschaffen worden, um Lärmemissionen für die Anrainer dort abzumildern.“

Schügerl verweist darauf, dass Neudörfl seit 1991 um 46% (oder in absoluten Zahlen um rund 1.500 Bewohner) gewachsen sei. Der Bezirk Mattersburg dagegen im gleichen Zeitraum nur um 16 Prozent und das gesamte Burgenland um knappe 10 Prozent. „Auch wenn Neudörfl als Wohnsitzgemeinde durch die gute Infrastruktur und Anbindung ans öffentliche Verkehrsnetz sehr attraktiv ist, kann sie aus ressourcentechnischen Gründen nicht grenzenlos wachsen.“

ÖVP-Gemeinderat Roman Zenz stimmte ebenfalls gegen den Verkauf des Grundstücks. Er setzt sich für ein gemäßigteres Wachstum Neudörfls ein. Foto: Gemeinde

Ähnlich sieht das ÖVP-Gemeinderat Roman Zenz, der ebenfalls für weniger Wohnungsbau bzw. ein gemäßigteres Wachstum der Gemeinde einsteht. „Ich denke, dass es schon genug Wohnungsbau in Neudörfl gibt und die Infrastruktur damit auch mithalten können muss.“ Er verweist darauf, dass die Kinderkrippe ausgebaut wurde und die Mittelschule erweitert wird. „Wenn immer mehr Wohnungen errichtet werden, werden wahrscheinlich auch mehr Familien mit Kinder hierher ziehen. Auf lange Sicht müssen wir dann wahrscheinlich unser Angebot für Bildungsplätze wieder erweitern.“ Dort, wo jetzt der Kindergarten und die Kinderkrippe ist, sei aber nur mehr wenig Platz. „Man wird nicht ewig Mitten im Ort ausbauen können, falls neuer Bedarf vorhanden ist.“ Roman Zenz hätte das Grundstück dort vorerst so belassen, wie es ist. „Es ist schon ewig lange dort ein Acker, es ist nicht notwendig das Grundstück zu verkaufen.“