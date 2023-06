Neudörfler Gemeindewohnung wird an langjährige Mieterin verkauft

Es war aber gar nicht so sehr der konkrete Fall, der die Diskussion in Gang brachte, sondern vielmehr eine Aussage von Bürgermeister Dieter Posch, die er in den Sitzungsraum stellte und offenkundig an die FPÖ gerichtet war. Aber alles der Reihe nach: Eine Frau ist vor Kurzem an die Marktgemeinde Neudörfl herangetreten, da sie ihre Mietwohnung, in der sie seit 40 Jahren lebt und die im Besitz der Gemeinde ist, käuflich erwerben möchte. Der Kaufpreis für die Wohnung mit 79 Quadratmetern beträgt 25.864 Euro. FPÖ-Parteivorsitzender Robert Perger meldete sich daraufhin zu Wort und stellte fest, dass in Neudörfl pro Quadratmeter am Markt auch bis zu 2.300 Euro bezahlt werden. Das würde etwas mehr als 180.000 Euro für die Wohnung ausmachen. „Und wir verlangen 25.000 Euro“, so Perger.

Daraufhin gab Bürgermeister Dieter Posch die Antwort, die die Diskussion ins Rollen brachte: „Wir haben schon einmal definiert, wer auf wessen Seite steht. Wir stehen tatsächlich auf der Seite des kleinen Mannes und der kleinen Frau. Ihr steht auf der Seite derer, die sagen, wir könnten mit Wohnen ein Vermögen für die Gemeinde machen. Das sind zwei verschiedene Zugänge. “

Robert Gredelj von der FPÖ ist der Ansicht, dass man Vorkehrungen treffen sollte, damit sich niemand an Gemeindewohnungen bereichert. Foto: Gemeinde

Das wollte die FPÖ, allen voran Gemeinderat Robert Gredelj nicht auf seiner Partei sitzen lassen. „Wir vertreten ebenfalls den kleinen Mann und die kleine Frau.“ Es gehe ihm auch gar nicht so sehr darum, von einer Mieterin, die seit Jahrzehnten in der Gemeindewohnung lebt und immer brav ihre Miete bezahlt hat, jetzt den Marktpreis zu verlangen. „Aber ich kenne Fälle“, sagt Gredelj, „in denen eine Gemeindewohnung um 25.000 Euro gekauft und später um 125.000 Euro weiterverkauft wurde.“ Das sei ihm ein Dorn im Auge. Dass die Käuferin das vor habe, möchte er ihr auf gar keinen Fall unterstellen. Manchmal, sagt Gredelj, sei aber – bildlich gesprochen – die Tinte unter dem Kaufvertrag noch gar nicht getrocknet, wird die Wohnung schon um ein Vielfaches weiterverkauft. Er vergönne es in der heutigen Zeit jedem, günstig zu wohnen, meint aber zugleich, dass man Vorkehrungen treffen müsse, damit sich niemand an Gemeindewohnungen bereichert. Zum Beispiel würde er dafür plädieren, dass die Gemeinde vorschreibt, dass sie bei einem Weiterverkauf einen gewissen Prozentsatz erhält. Bei Gemeindebaugründen hätte man das so ähnlich gemacht. Das zusätzlich eingenommen Geld könne man dann für anderes verwenden. Kurz davor wurde im Gemeinderat etwa darüber gesprochen, ob die Musikschuldbeiträge für Kinder erhöht werden sollen. Dass eine Gemeinde-Wohnung gekauft und danach sofort mit Gewinn weiterverkauft wird, sei gesetzlich aber gar nicht möglich, entgegnete Bürgermeister Posch.

Auch Peter Wittmann von der ÖVP stimmte gegen den Antrag auf Verkauf – als einziger seiner Partei. Seine Begründung: „Ich möchte den Leuten, die mir ihre Vorzugsstimme gegeben haben, weiterhin in die Augen schauen können.“ Er könne es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren, „dass eine Wohnung, die allen Neudörfler gehört – weil Gemeindewohnung – weit unter dem Marktpreis verkauft wird.“

„Aufgabe der Gemeinde ist es nicht, Immobiliengewinne zu lukrieren.“

Die Grünen stimmten ebenso wie die SPÖ geschlossen für den Verkauf. Ortsparteivorsitzende Sabine Schügerl erklärt, warum: „In den meisten Fällen kaufen Mieter, die schon Jahrzehnte in einerGemeindewohnung leben, ihre Wohnung. Der Preis dafür setzt sich nachvollziehbar aus Anteilen und Quadratmetern zusammen und gründet auf einem Beschluss im Gemeindevorstand. Ich sehe die Aufgabe der Gemeinde nicht darin, Immobiliengewinne zu lukrieren.“

Andreas Puntigam von der SPÖ machte eine weitere Rechnung auf: „Die Mieterin zahlt seit 40 Jahren Miete, im Schnitt vielleicht ca. 4.000 Euro pro Jahr. Insgesamt hat sie also schon 160.000 Euro an die Gemeinde gezahlt. Das heißt, sie hat die Wohnung zum heutigen Marktpreis bereits abbezahlt.“ Er meint, dass man ihr deshalb nicht noch einmal mehr als 100.000 Euro für die Wohnung abnehmen sollte. Dem pflichtete auf Bürgermeister Posch bei: „Die Wohnung, die vor 40 oder 50 Jahren gebaut wurde, haben langjährige Mieter schon zweimal finanziert.“ Vizebürgermeister Michal Sgarz sieht das Ganze auch unter einem Schadensaspekt: „Der Gemeinde entsteht durch den Verkauf kein finanzieller Schaden. Das ist vor allem das, was wir prüfen sollten.“ Dass es manchmal welche gäbe, die aus so etwas Profit schlagen, stehe wiederum auf einem anderen Blatt.

Nur mehr ganz wenige Gemeindewohnungen übrig

Wer die Neudörfler Gemeindepolitik in den vergangenen Jahren aufmerksam verfolgt hat, wird das Thema vielleicht bekannt vorkommen, denn eigentlich würde seit jeher bei jedem Wohnungsverkauf der Gemeinde eine ähnliche Diskussion stattfinden. Sie wird dem Gemeinderat deshalb wohl auch in Zukunft nicht ganz erspart bleiben – bis schließlich die letzte Gemeindewohnung ins Eigentum der Mieter übergeben wurde. Davon gäbe es aber ohnehin nicht mehr so viele.