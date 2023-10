Noch effizienter Neues Tanklöschfahrzeug für die Mattersburger Feuerwehr

Mitglieder der FF Mattersburg vor dem TLFA 4000 Foto: Feuerwehr Mattersburg

Werbung

D as neue Tanklöschfahrzeug mit Allradantrieb und 4000 Litern Löschwasser, kurz TLFA 4000, wurde am 16. Oktober 2023 in Mattersburg in einem festlichen Rahmen in Empfang genommen.