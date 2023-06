Jugendtaxi soll kommen

Am 23. Mai tagte der Ausschuss für „Kinder und Jugend“. Dabei beschäftigte man sich auch mit den Ideen, die die Jugendlichen aus Neudörfl im Workshop „Jugend spricht“ vor Kurzem erarbeitet haben. Unter anderem wurde dabei das Thema Jugendtaxi angesprochen. „Das Jugendtaxi wurde von der Wirtschaftskammer und dem Verein ,Mobiles Burgenland‘ mit Unterstützung des Landesjugendreferates und Verkehrsreferates der Burgenländischen Landesregierung ins Leben gerufen“, erklärt Gemeindevorstand Bernhard Götz, wer hinter dem Projekt steht. „Jugendliche können mit burgenländischen Taxiunternehmen fahren und das Ganze wird von der Gemeinde unterstützt.“ Über eine App kann man das Guthaben aufladen und damit ein Taxi bezahlen. Das Jugendtaxi ermöglicht so „Jugendlichen einen kostengünstigen, flexiblen und vor allem sicheren Transport“ heißt es auf der Homepage der Wirtschaftskammer, laut der sich im Bezirk Mattersburg derzeit elf Gemeinden am Jugendtaxi beteiligen. (Antau, Bad Sauerbrunn, Forchtenstein, Loipersbach, Marz, Pöttsching, Rohrbach bei Mattersburg, Schattendorf, Sigleß, Wiesen, Zemendorf-Stöttera) Neudörfl könnte also, sofern nicht eine andere Gemeinde schneller handelt, die zwölfte Gemeinde werden. „Ich bin zuversichtlich, dass wir das Projekt noch im Sommer umgesetzt bekommen“, sagt Bernhard Götz. Davor muss es aber noch eine Mehrheit im Gemeinderat geben.

Genaue Details zum Jugendtaxi sollen in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden, so Gemeindevorstand Bernhard Götz. Foto: zVg, Copyright by Foto Lorenz

Genaue Details, wie hoch die Unterstützung der Gemeinde sein wird und alles weitere Wichtige soll - sofern diese Mehrheit zustande kommt - in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden. Auch wenn das Jugendtaxi eine burgenländische Initiative ist, soll es der Neudörfler Jugend auch ermöglicht werden, damit über die Landesgrenze ins benachbarten Wr. Neustadt zu kommen. „In Neudörfl haben wir die Herausforderung, dass die burgenländischen Taxiunternehmen doch weiter weg sind und die Jugendlichen meistens das Taxi von Wiener Neustadt nach Neudörfl benötigen“, so Bernhard Götz. „Uns ist bewusst, dass Jugendliche, welche in Wiener Neustadt sind, kein Taxi aus Mattersburg rufen werden, da die Unterstützung aufgrund des hohen Anfahrtspreises obsolet wäre. Wir wollen deshalb auch hier eine Lösung bieten und sind schon auf einem guten Weg dahin.“

Im Oktober will sich der Ausschuss ein weiteres Mal mit der Neudörfler Jugend zusammensetzen, um die Umsetzung ihrer Ideen gemeinsam auszuarbeiten.

