Wiesen: Info-Event für CITIES-App

Im Jahr 2018 wurde die CITIES-App erstmals von ihren drei Gründern entwickelt. Ihr Ziel: Das rege und vielseitige Leben in einer Gemeinde sollte in das Digitale übernommen werden und so einen leichteren Überblick über Informationen, News und Events bieten. Bis heute sind 164 Städte aus Österreich mit dieser App verbunden und über 8 300 Betriebe und Vereine ziehen ihren Nutzen daraus.

Verschiedene Funktionen und Möglichkeiten

Laut ihrer offiziellen Website nehmen vor allem Regionen aus den Bundesländern Steiermark, Burgenland und Niederösterreich an dem CITIES-Projekt teil. Auch die Erdbeergemeinde ist nun mittlerweile seit einem Jahr bei dem CITIES-Dienst dabei und sehr zufrieden. „Bei uns nutzen momentan insgesamt elf Vereine und sieben Gebwerbebetriebe die App“, berichtet Bürgermeister Matthias Weghofer, „und es funktioniert wirklich gut und kommt gut an.“ Für die Benutzung der App wird ein normales Smartphone benötigt, CITIES selbst ist für jeden Nutzer kostenlos. Nach Registrierung auf dem Portal können beliebig Städte zu seinem Profil hinzugefügt werden. Danach ist das System sehr einfach: Alle Veranstaltungen, Neuigkeiten oder Ankündigungen der markierten Gemeinden werden auf der Startseite angezeigt und können nach Belieben abgerufen werden. Genauso gibt es die Funktion, dass eine Nachricht beim Erscheinen eines Postes gesendet wird, diese Fertigkeit kann natürlich auch abgestellt werden. Der Sinn hinter der App ist, alle wichtigen Aktivitäten der Gemeinde im Überblick zu haben und bestens informiert zu bleiben. Die Gemeinde Wiesen zahlt jährlich um die 5 000 Euro an den CITIES-Dienst, um die App benutzen zu können. „Der Anfangspreis wäre 11 000 Euro gewesen, dann haben wir uns jedoch auf 5 000 Euro geeinigt“, so Weghofer, „der Preis ist in Ordnung und sehr gut leistbar für uns.“

In Wiesen klappt dies sehr gut. „Wir haben bis jetzt nur positive Rückmeldungen bekommen“, so Weghofer, „besonders für die Jugendliche ist es sehr praktisch und nutzbar.“ Da ein weiterer Gewerbebetrieb die Nutzung von CITIES kürzlich begann, gab es am 4. Mai einen Infoabend, bei dem eine effiziente Arbeitsweise mit der App vorgestellt wurde. Die Erdbeergemeinde ist mit dem bisherigen Gebrauch der CITIES-App sehr zufrieden und wird auch in den kommenden Jahren dabeibleiben.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.