Ohne Lenkerberechtigung und alkoholisiert gefahren .

Der 28-jährige Mann hatte bis in die frühen Morgenstunden des heutigen Tages im Bezirk Mattersburg mit einem Freund in dessen Werkstätte Alkohol konsumiert und sich, als dieser eingeschlafen war, dessen SUV ausgeliehen, um damit eine kleine Spritztour in der näheren Umgebung zu unternehmen. Eine Zustimmung des Freundes lag allerdings nicht vor.