Generalversammlung der Loipersbacher Pensionisten

Die letzte Generalversammlung der Pensionisten-Ortsgruppe Loipersbach im Burgenland fand im März 2019 statt. Daher war die nächste schon überfällig und weil im Mai stets die Mutter- und Vatertagfeier stattfindet, wurden beide Veranstaltungen zusammengelegt. Vorsitzender Herbert Tschürtz: "Binnen zwei Monaten zwei Veranstaltungen wäre ein doppelter Arbeitsaufwand und es würde auch die doppelten Kosten bedeuten."

Knapp 90 Mitglieder waren gekommen, womit das Klublokal am Sportplatz bis auf den letzten Platz gefüllt war. Ehrenlandespräsident Bundesrat a.D. Johann Grillenberger und in Vertretung des Bürgermeisters Gemeindevorstand Florian Köller richteten Grußworte an die Anwesenden

Ortsgruppen-Vorsitzender Herbert Tschürtz konnte in seinem Bericht – trotz Bankenpleite, was den Verlust des Klublokals bedeutete und Corona – eine sehr erfolgreiche Bilanz über die vergangenen vier Jahre ziehen. Neben Tagesausflügen, Kulturfahrten, Teilnahme an diversen Pensionistentreffen und vieles mehr waren vor allem die Klubnachmittage der Hit: An 138 Klubnachmittagen nahmen nicht weniger als 4982 Besucher teil. Das ergibt einen Schnitt von 36 Personen pro Nachmittag. Im heurigen Jahr waren es Woche für Woche im Durchschnitt gar 46 Personen.

Ortsgruppen-Vorsitzender Herbert Tschürtz: "Dank meiner tüchtigen Mitarbeiterinnen wird den Leuten sehr viel geboten, unser 'Klub' ist ein ganz beliebter Treffpunkt der älteren Generation und wir sind damit das größte Kommunikationszentrum im Dorf."

Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Mitgliederzahlen. So sind seit der letzten Generalversammlung nicht weniger als 58 Personen unserer Ortsgruppe beigetreten. Trotz der natürlichen Abgänge hat sich die Mitgliederzahl damit auf die Rekordzahl von 188 Personen erhöht (Altersspanne 20 – 96 Jahre !).

Nachdem sich auch der Kassabericht sehen lassen kann, kam es zur Wahl, bei der der vorgelegte Wahlvorschlag einstimmig angenommen wurde:

Vorsitzender: Herbert Tschürtz

Vors.-Stellv.: Inge Straßmayer

Kassier: Martina Schneeberger

Kassier-StV.: Elisabeth Tschürtz

Schriftführer: Renate Guttmann

Schriftführer-StV.: Herbert Tschürtz

Mitgliedsbetreuer: Martha Bauhofer, Erwin und Theresia Ferstl, Werner Gruber, Ruth Schwarz, Inge Straßmayer, Herbert Tschürtz, Hans Unger und Liselotte Unger

Klubbetreuer: Andrea Aminger, Adelheid Bauer, Andrea Bauer, Martha Bauhofer, Renate Guttmann, Edith Hollndonner, Ruth Schwarz und Ingrid Tschürtz

Beisitzerin: Ingeborg Horacek

Kassaprüfer: Ernst Gasch und Hans Unger

Im Anschluss an eine Kaffeepause, bei der selbstgebackene Mehlspeisen serviert wurden, lieferte Pfarrer i.R. Gottfried Dormann einige Gedanken anlässlich des bevorstehenden Mutter- und auch des Vatertages. Seine Gattin Waltraud gab ein schönes Muttertaggedicht zum Besten. Für eine tolle Unterhaltung sorgte dann Reinhard Kaiser. Bei einer kleinen Jause und guten Getränken (Anm.: An diesem Tag wurde alles kostenlos geboten und auch serviert) endete der gelungene Nachmittag nach nicht weniger als 6 Stunden.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.