Bad Sauerbrunn: Viaduktarbeiten abgeschlossen

Eine Woche dauerten die Renovierungsarbeiten der ÖBB an dem Viadukt am Hauptplatz der Kurgemeinde. Nun sind die Bauarbeiten wieder abgeschlossen und die Durchfahrt ist ohne Probleme möglich. Ausgebessert wurde diverse enstandene Schäden am Ziegelwerk auf der oberen Seite des Viaduktes. Weiters wurde das Bauwerk auf der unteren Seite besser markiert, sodass sich Autofahrer und Autofahrerinnen schneller auf die schmalere Durchfahrt einstellen können. Zusätzlich wurde ein Bodenrigol eingebaut. Dieses sorgt dafür, dass große Wassermengen in Zukunft besser abfließen können.