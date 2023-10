Schnuppertickets für die Mattersburger bald erhältlich

Schnuppertickets sind Monats- oder Jahreskarten von öffentlichen Verkehrsmitteln, welche Gemeinden Ihren Bürgerinnen und Bürgern kostenlos zur Verfügung stellen. Die Karten können in den jeweiligen Gemeinden entliehen werden. Diese Aktion wurde nun in Mattersburg in die Wege geleitet. „Diese Tickets wurden bereits bestellt. Es dauert nicht mehr lange und die Mattersburger können sie nutzen“, berichtet SPÖ-Bürgermeisterin Claudia Schlager. Initiiert hat die Schnuppertickets NEOS-Bezirkssprecher Robert Strnad. Vor einigen Wochen machte er in der BVZ darauf aufmerksam. „Es ist erfreulich, dass unsere Öffi-Ticket-Initiative aufgenommen wurde und nun umgesetzt wird. Damit setzen wir Impulse für die Menschen in Mattersburg, um die Mobilität in unserer Gemeinde nachhaltig zu verbessern. Wir bleiben dran und setzen uns weiterhin für innovative Lösungen ein, die das Leben unserer Bürgerinnen und Bürger erleichtern“, so Strnad. ÖVP-Obmann Thomas Haffer betont, dass „die ÖVP die Idee für die Schnuppertickets vor einiger Zeit im Verkehrsausschuss eingebracht hat. “Wir sind glücklich darüber, dass dies nun auch in Mattersburg umgesetzt wird.