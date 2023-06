Sonnwendfeier in Neudörfl

Am Freitag ging es allerdings nicht um Bürokratie, die das geplante Fest zur Sommersonnwende beinahe scheitern ließ, sondern um eine noch größere Macht, nämlich das Wetter. Den ganzen Tag über regnete es, teils sogar heftig, sodass man zunächst den Scheiterhaufen gar nicht anzünden wollte, sagte Dominik Strümpf, ÖVP-Ortsparteivorsitzender und Organisator der Sonnwendfeier. Am Abend klärte der Himmel dann aber doch auf und das Feuer konnte entfacht werden. Trotz der widrigen Umstände und dem nicht einfachen Weg hinauf zur Gfang, auf dem man sich dreckige Schuhe holte, kamen am Ende dann doch noch viele Gäste.