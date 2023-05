ÖVP- und SPÖ-Gemeinde Marz und Rohrbach arbeiten bei der Kanalnetzsanierung zusammen

Der Bürgermeister von Marz Gerald Hüller (3.v.l.) und der Bürgermeister von Rohrbach Günter Schmidt (2.v.r.) besprechen mit den Mitarbeitern die Pläne der Kanalsanierung. Foto: BVZ, zVg

I n so manchen Themen sind sich SPÖ und ÖVP nicht immer einig. Die ÖVP-regierte Gemeinde Marz und die SPÖ-regierte Gemeinde Rohrbach arbeiten hingegen bei einem Großprojekt zusammen. Die Kanalisationsanlagen der beiden Kommunen haben zum Großteil ein Alter von mehr als 40 Jahren erreicht. Zum Erhalt dieser wichtigen Infrastruktureinrichtung besteht nun Handlungsbedarf. Die Gemeinden gingen aus Gründen der Kostenreduktion eine interkommunale Partnerschaft ein. Jeder Ort investiert in den kommenden Jahren rund 400.000 Euro in die Sanierung des Kanalnetzes.