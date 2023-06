Rohrbacher Einradclub: Stockerlplatz bei Einradhockeyturnier in Steyr

Der Einradklub One Wheel Dragons konnte die Österreichische Meisterschaft in den letzten siebebn Jahren nonstop gewinnen. In diesem Jahr passte nicht ganz alles zusammen, aber dennoch konnte wieder ein Stockerlplatz eingespielt werden. „Letztes Jahr ist uns wirklich alles aufgegangen, in diesem Jahr war das Schicksal in knappen Situationen den Drachen nicht ganz hold. Aber dennoch macht es mich stolz, auch in diesem Jahr wieder vorne mitgemischt zu haben“, so Erwin Pieler, Spielerpräsident der One Wheel Dragons.