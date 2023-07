Salzkammergut Trophy: Erfolgreiche Rohrbacher Einradfahrer

Bei der diesjährigen Auflage der Salzkammergut Trophy 2023 gab es erstmals seit der Coronapause eine sportlich ernstzunehmende Veranstaltung mit zahlreichen Teilnehmern. Der Einradmarathon über 21 Kilometer und 680 Höhenmeter war schon immer eine Domäne der Athleten der „One Wheel Dragons“. Längere Zeit schon hatte man keine richtigen Vergleichsmöglichkeiten und so war die Nervosität am Start ein wenig spürbar. Doch am Ende war allen klar: Wenn es um den Sieg geht, führt der Weg auch nach der Wettkampfpause nur über die „One Wheel Dragons“. Es gelang ein fulminanter Doppelsieg, Gerhard Riegler siegte vor Leopold Treitler. Christian Gander wurde starker Fünfter und Toni Harrauer wurde leider durch einen unglücklichen Sturz knapp vor dem Ziel um den Lohn seiner Anstrengung gebracht. Präsident Erwin Pieler zeigte sich von der Leistung der Athleten schwer beeindruckt: „Ich glaube, wir sind nach wie vor die Besten und das jetzt schon beinahe 15 Jahre lang. Das macht uns sehr stolz!“