Originell Schattendorf: Jung und Alt gemeinsam beim Töpfern

Seniorinnen der Tagesbetreuung des Pflegestützpunktes Schattendorf, Kinder der Volksschule Schattendorf und Mitarbeiterinnen der Sozialen Dienste Burgenland beim Töpfern. Foto: HeidingerLHB

D ie Senior*innen am Pflegestützpunkt in Schattendorf besuchten kürzlich die Kinder der Volksschule Schattendorf in der Ferienbetreuung, um mit ihnen gemeinsam zu töpfern.

Im Rahmen der Tagesbetreuung für Senior*innen werden Aktivitäten am Stützpunkt angeboten, bei denen unter anderem Sozialkontakte geknüpft werden, aber auch individuelle Fähigkeiten wie Gedächtnis und Motorik trainiert werden können. Außerdem gibt es Verpflegung (Mittagstisch und Jausen), Angebote zur Gesundheitsförderung und bei Bedarf pflegerische Versorgung. Eine Anmeldung zu einem kostenlosen Schnuppertag in der Tagesbetreuung ist jederzeit möglich, die Selbstbehalte richten sich je nach Pflegestufe und Einkommen.