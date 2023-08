Kinderfreunde Neudörfl suchen Verstärkung

So lange hält man es wahrscheinlich nur durch, wenn man auch Freunde daran hat, mit Kindern etwas zu unternehmen. Die Freude zu sehen, wie sich Kinder freuen, nennt Manuela Stangl deshalb heute noch als ihre Hauptmotivation, sich bei den Kinderfreunden zu betätigen. „Zu Beginn spielte auch der Gedanke ein wenig mit hinein, dass ich neu im Ort war und über diesen Weg Leute von hier kennen lernen konnte.“ Ursprünglich ist sie nämlich eine Städterin. Aufgewachsen in Wien, zog später nach Wr. Neustadt, wo auch ihre drei Kinder geboren sind. Von dort ging es weiter nach Neudörfl. Ein Anknüpfungspunkt zu den Kinderfreunden entstand schon in ihrer eigenen Kindheit. „Damals war ich schon in Wien mit in den Ferienlagern. Aktiv eingebracht habe ich mich aber erst in Neudörfl.“

Soziale Ader kommt auch in ihrem Beruf zum Vorschein

Hier ist Manuela Stangl bei dem, was den Verein im Kern ausmacht, nämlich den vielen Veranstaltungen für Kinder, gestreut über das Jahr hinweg, eigentlich immer mit dabei. „Familie und Beruf gehen zwar vor. Ich versuche es aber trotzdem immer so einzurichten, dass alles miteinander vereinbar ist.“ Manuela Stangl ist in der Mobilen Hauskrankenpflege tätig. Ihre soziale Ader wirkt sich also auch hier aus. Früher wollte sie sogar Kindergartenpädagogin werden und besuchte zwei Jahre lang die Kindergartenschule. „Wie es aber manchmal so ist, habe ich damals meinen Eltern nicht geglaubt und habe die Schule hingeschmissen.“ In ihrem jetzigen Beruf fühle sie sich aber auch sehr wohl, sagt sie.

Eigentlich mag ich alle Aktivitäten bei den Kinderfreunden. Aber wenn ich welche wählen müsste, dann wären es die beiden. Manuela Stangl, Mitglied bei den Neudörfler Kinderfreunden

Als nächste Veranstaltung der Kinderfreunde steht vom 26. auf den 27. August die Zeltnacht an. Das ist für Manuela Stangl persönlich auch gleichzeitig eine ihrer liebsten Aktivitäten. „Weil ich selbst gerne zelte.“ Und weil sie selbst auch gerne Rad fährt, ist die Radtour gemeinsam mit dem ARBÖ ihr zweitliebster Event. „Eigentlich mag ich alle Aktivitäten bei den Kinderfreunden. Aber wenn ich welche wählen müsste, dann wären es die beiden.“ Eine spezielle auszuwählen ist gar nicht so einfach, gibt es doch einige und durchaus auch etwas unterschiedliche: Das Kalenderjahr beginnt immer mit dem Kindermaskenball im Fasching, gefolgt vom Osterbasteln, der Fahrradtour und der Zeltnacht im Sommer, dem Stand beim Dorffest, um schließlich auszuklingen mit einem Kürbisschnitzen und dem Warten auf das Christkind. Immer wieder wird zwischendurch etwas Besonderes und Außergewöhnliches geplant. So gab es vor einiger Zeit ein Kett-Car-Rennen vor dem Kinderfreundeheim oder es wird dessen Vorgarten Gemüse gepflanzt.

Als Betreuerin oder Betreuer bei den Kinderfreunden sollte man Spaß an Aktivitäten mit Kindern haben, sagt Manuela Stangl. Basteln steht dabei ganz hoch im Kurs. Foto: zVg

Der Zeitaufwand, den man als aktives Mitglied investieren muss, hält sich ihrem Empfinden nach in angemessenen Grenzen. „Natürlich muss man auch ein bisschen Vorbereitungsarbeit leisten. Hauptsächlich geht es aber um die Zeit bei den Veranstaltungen selbst.“ Abgeschreckt sein müsse in dieser Hinsicht also niemand. Eigene Kinder muss man auch nicht zwangsläufig haben. Viele, die sich engagieren, sind zwar bereits Eltern, vor allem aber auch diejenigen in ihren zwanziger Jahren haben noch keine. Es erleichtert aber natürlich den Zugang, so wie es auch bei Manuela Stangl selbst der Fall war, deren Kinder damals 7, 9 und 11 Jahre alt waren. Auch ihr jüngstes Kind, ihre Tochter, war zeitweise als helfende Kraft tätig. „Jetzt ist sie aber mit ihrer Schule mehr beschäftig als mit den Kinderfreunden“, erzählt Manuela Stangl.

Trotzdem das zahlenmäßige Verhältnis von Betreuern und Kindern auch heute noch ausgewogen ist, gab es vor Kurzem einen Aufruf, dass etwas Verstärkung gesucht werde. Manuela Stangl meint, dass durch veränderte Lebensumstände bei manchen die Bereitschaft, sich regelmäßig einzubringen, etwas nachgelassen habe – wofür natürlich vollstes Verständnis besteht. „Wenn wir früher vielleicht zehn Leute waren und drei haben sich abgemeldet, waren wir bei einer Veranstaltung immer noch sieben. Wenn wir aber beispielsweise nur noch fünf sind und drei melden sich ab, sind wir nur mehr zu zweit.“ Spätestens dann wird es schon ein bisschen brenzlig.

Seit Oktober (fast) im Gemeinderat

Manuela Stangl wird den Kinderfreunden mit Sicherheit noch erhalten bleiben. Daran hat auch ihr Einstieg in die Gemeindepolitik nichts verändert. Seit dieser Legislaturperiode ist sie nämlich Ersatzgemeinderätin der SPÖ. Ihr ursprünglicher Listenplatz hätte eigentlich auch für ein vollumfängliches Mandat gereicht. Durch Vorzugsstimmen wurde sie allerdings von Karl Meerkatz überholt. Böse ist sie ihm deswegen nicht: „Überhaupt nicht. Immerhin ist es der Karli Meerkatz, den kennt in Neudörfl ja wirklich jeder.“ Sollte sie bei der nächsten Gemeinderatswahl noch mal kandidieren, hat sie sich aber vorgenommen, ein bisschen mehr zu werben, damit es dann vielleicht wirklich für den Einzug in den Gemeinderat reicht.

Wer sich bei den Kinderfreunden einbringen will, kann Kontakt aufnehmen über kinderfreunde@gmx.at oder zu einem der Veranstaltungen kommen und sich persönlich mit er Obfrau, Nicole Fudel, absprechen. Auch Kinder können sich noch für die Zeltnacht Ende August anmelden.