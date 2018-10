Mitten im Ort und damit in bester Lage plant die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) die Errichtung von betreubaren Wohneinheiten. „So viel Selbständigkeit wie möglich, so viel Betreuung wie nötig“, erläutert OSG-Vorstand Alfred Kollar das Motto dieser neuen Wohnform in Baumgarten.

„Die älteren Menschen vereinsamen nicht und für die Baumgartner wird es möglich, bis ins hohe Alter in gewohnter Umgebung zu leben“, betont Bürgermeister Kurt Fischer.

Mit einer Fußgängerverbindung von der Gartengasse zur Hauptstraße ergeben sich nicht nur für die ältere Generation, sondern auch für viele Kinder und Erwachsene erhebliche Vorteile.

Die Planungen liegen in den bewährten Händen des Forchtensteiner Architekturbüros „Team Plankraft“ rund um Norbert Reithofer. In einer ersten Phase sind sieben Wohneinheiten (inklusive Gemeinschaftsraum etc.) geplant. Eine Erweiterung wäre jederzeit möglich. Die modernen und barrierefreien Wohnungen sind im Schnitt 55 Quadratmeter groß, die Mietpreise sind äußerst moderat gestaltet.

Bei einem geplanten Baubeginn in der ersten Jahreshälfte 2019 kann mit einer Fertigstellung des Projektes „Betreubares Wohnen in Baumgarten“ ab Mitte des Jahres 2020 gerechnet werden.

Anmeldungen sind ab sofort möglich! Interessenten melden sich einfach am Gemeindeamt Baumgarten, ( 026862216. Hier gibt es auch Informationsbroschüren und weitere Infos.