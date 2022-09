Daheim in Rohrbach

Die gute Gemeindeinfrastruktur muss erhalten werden, das ist ein erklärtes Ziel des Rohrbacher Bürgermeisters Günter Schmidt. Das betrifft die bestehenden Straßen, die Gehsteige, Straßenbeleuchtungsanlagen und noch vieles mehr. Von den Straßenbauten waren die des Aufschließungsgebietes Lisztgasse, Johann Polleres Straße, Eichengasse und Lindenweg am bedeutendsten. In diesem Neubaugebiet waren von der Gemeinde auch der Kanal und die Straßenbeleuchtung zu errichten und zu finanzieren. Aber auch die Kreuzgasse, die wichtige Zufahrtsstraße zum Friedhof, wurde neu angelegt. Auch die Berggasse wurde saniert. Die Böschung bzw. deren Begrünung wurde grundlegend neu angelegt.

Um den öffentlichen Verkehr attraktiver zu machen, wurden alle Bushaltestellen mit noch fehlenden Buswartehäuschen ausgestattet.

Viel Geld ist in der Vergangenheit auch in den Ausbau des Kanalsystems geflossen. Die Häuser am Bahnhofplatz wurden an das Kanalnetz angeschlossen. Damit liegt die Anschlussquote in Rohrbach bei fast 100%. Um den guten Standard aufrecht zu erhalten, wurde ein ehrgeiziges, zehnjähriges Kanalsanierungsprogramm begonnen.

Die Investitionen in die Sicherheit waren ebenfalls beträchtlich. Die Freiwillige Feuerwehr erhielt ein komplett neues Feuerwehrhaus. „Die Feuerwehr kann damit ihre Aufgaben noch besser erfüllen“, so Schmidt.

Damit ein bedeutender Teil des Dorfes vor allfälligen Hochwasserereignissen geschützt wird, wurde der wichtigste Teil an Rückhaltemaßnahmen abgeschlossen. Für das nächste Hochwasserrückhaltebecken wurde der notwendige Grund bereits angekauft.

Im Sport- und Freizeitbereich wurde eine sehr gut frequentierte Paddel-Tennisanlage errichtet. „Unser 25 Jahre alter Badeteich wurde heuer generalsaniert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen“, freut sich der Bürgermeister. „Genauso wie unser Generationenpark im Meierhof zu einem richtigen Schmuckstück unserer Gemeinde geworden ist.“

Wer rasch ins Internet möchte, für den stehen im Meierhof, am Fußballplatz und am Badeteich W-LAN Hotspots gratis zur Verfügung.

Ein wichtiger Teil der Gemeinde ist der Friedhof. „Wir haben in den letzten Jahren die Sanierung des Daches der Aufbahrungshalle abgeschlossen. Das große Fenster nach Westen wurde komplett ausgetauscht. Die Aufbahrungshalle ist nun klimatisiert und wird im Winter stromsparend beheizt“, berichtet Schmidt. Auch die von der Gemeinde errichteten Urnenstelen werden sehr gut angenommen. Ein Sturm zerstörte die alten Bäume am Friedhof. Neue Bäume wurden gepflanzt, und die denkmalgeschützte „Neue Sebastianisäule“ wurde kürzlich saniert.

Der Auftrag, die Stiegen von der Bachzeile zur Kirche komplett neu zu errichten, wurde kürzlich im Gemeinderat vergeben.

Das derzeit notwendigste und größte Bauvorhaben ist der Kindergartenzubau und die Sanierung des bestehenden Teiles. Der Zubau wird noch in diesem Kindergartenjahr abgeschlossen. „Unser Kindergarten wird dann wieder für Jahrzehnte den pädagogischen und baulichen Anforderungen entsprechen“, so Schmidt. Die Arbeiten werden alle durchgeführt, ohne den Betrieb des Kindergartens zu unterbrechen.

Mit dem Entwicklungskonzept 2030+ wird jetzt schon versucht, das Übermorgen in Rohrbach zu gestalten. Mit der Grundlagenermittlung wurde bereits begonnen.

Auch ein für Rohrbach interessantes Zukunftsprojekt, das Naturparkzentrum des Naturparks Rosalia-Kogelberg wird, so die Pläne der entscheidenden Gremien, in Rohrbach, neben dem Obstsortengarten, errichtet werden.

Ein Thema, welches auch Rohrbach in den nächsten Jahrzehnten immer mehr beschäftigen wird, ist die Pflege und die Betreuung älterer Menschen. Rohrbach ist eines von 120 Pilotprojekten der „Community Nurses“ in ganz Österreich. Die Kosten werden zu 100% von der EU übernommen. „Community Nurses“ ist ein niederschwelliges, bedarfsorientiertes und bevölkerungsnahes Projekt auf Gemeindeebene. Das Angebot richtet sich an ältere zu Hause lebende Menschen, mit drohendem oder bestehendem Informations-, Beratungs-, Pflege- und/oder Unterstützungsbedarf sowie deren pflegende und betreuende Angehörige und Familien. Ein zentrales Element stellt dabei der präventive Hausbesuch für Menschen ab dem 75. Lebensjahr dar.

Mit Ausnahme der Ausgaben für den Kindergartenzubau und die Kanalbauten wurden keine zusätzlichen Kredite benötigt. „Wir sind stets darauf bedacht gewesen, sparsam, zweckmäßig und nachhaltig zu wirtschaften“, so Rohrbachs Bürgermeister Günter Schmidt abschließend.

