„Immer mehr Hirmerinnen und Hirmer nutzen das tolle Angebot von Nachbarschaftshilfe Plus und die Nachfrage steigt ständig. Schon zahlreiche Einsätze wurden von der Büromitarbeiterin Christiane Trolp koordiniert. Wir bedanken uns bei unseren Ehrenamtlichen für ihr Engagement“, freut sich Bürgermeisterin Inge Posch-Gruschka.

Bei „Nachbarschaftshilfe Plus“ kann unter folgenden Angeboten gewählt werden:

• Fahr- und Begleitdienst (Begleitung zu Behörden, zum Arzt oder auch zum Einkaufen)

• Einkaufsservice (Einkauf, Medikamente aus der Apotheke werden nach Hause gebracht)

• Besuchsdienst (Tratschen, Kartenspielen, in Gesellschaft Handarbeiten …)

• Spaziergehdienst (mit Begleitung zum Bankerl, in die Kirche, zum Friedhof…)

• Kinderbetreuung „Leih-Oma“ (Vorübergehend, wenn Not am Mann oder an der Frau ist)

• Notfalldienst (Kurzzeitige Überbrückungshilfe)

• Informationen zu sozialen Themen (Pflegedienste, Kinderbetreuung, Essen auf Rädern…)

Die „Nachbarschaftshilfe Plus„-Mitarbeiterin Christiane Trolp ist am Dienstag und am Donnerstag von 8 bis 10 Uhr im Büro. Am Dienstag und am Donnerstag ist sie von 8 bis 12 Uhr auch telefonisch unter 0664/5366940 zu erreichen. Das Büro befindet sich in der Hauptstraße 17.