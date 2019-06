Lena KRIZMANICH, 16 Jahre

Schülerin und Naturliebhaberin

zVg Lena KRIZMANICH

Warum Draßburg und nicht Wien/Graz?

Da meine Familie und Freunde in Draßburg wohnen, fühle ich mich hier zu Hause. Schön finde ich, dass mein Heimatort von Wiesen und Wäldern umgeben ist. Außerdem ist die Infrastruktur mit einem Bahnhof und die Nähe zum Radweg sehr ideal.

Was wünscht du dir für Draßburg?

Ich wünsche mir, dass die Gemeinschaft und der Zusammenhalt unter den Draßburgern so bleibt wie bisher.

Gehört dem Leben auf dem Land die Zukunft?

Meiner Meinung nach immer mehr. Auf dem Land gibt es weitaus mehr Natur, saubere Luft, weniger Verkehr und es ist eine Quelle der Entspannung.

Will ich einmal mit meinen Freunden in eine Stadt fahren, zum Beispiel nach Wien, um einzukaufen oder auszugehen, ist das kein Problem, denn das Bus- und Bahnnetz ist so weit entwickelt, dass wir problemlos dorthin kommen.

Herbert POCZA, 57 Jahre

Betriebsratsvorsitzender und Musikant

zVg Herbert POCZA

Was wünschen Sie sich für Draßburg?

Dass wir eine innovative Gemeinde bleiben und somit auch zukünftig zum Beispiel die geeignete Infrastruktur für Jung und Alt bieten können. Weiters wäre ein Kommunikations- und Veranstaltungszentrum wünschenswert, wo auch wieder Bälle und größere Veranstaltungen stattfinden können.

Was soll sich in den nächsten zehn Jahren verändern?

Das Thema Nachhaltigkeit soll mehr in den Fokus rücken. Wir sollten mehr Rücksicht auf den Umwelt-, Natur- und Klimaschutz nehmen – denn das ist die Basis für gesundes und gutes Leben.

Jeder kennt jeden auf dem Land, Vorteil oder Nachteil?

Definitiv ist das ein großer Vorteil! Alleine schon die Nachbarschaftshilfe! Man kann am Land sicher besser Kontakte knüpfen und verfremdet nicht so schnell wie in einer Stadt.

Hilda KOCH, 78 Jahre

Pensionistin, Zeitzeugin

zVg Hilda KOCH

Was hat sich in den letzten Jahren verändert?

Die Einwohnerzahl ist erheblich angestiegen, bedingt durch neue Bauplätze bzw. durch die Errichtung von Wohnhausanlagen. Neubau des Pflegekompetenzzentrums bzw. die Sanierung und Erweiterung der Volksschule und des Kindergartens.

Was haben Sie in der Gemeinde verändert?

Ich besuche oft das Pflegekompetenzzentrum, um mich dort mit Menschen meiner Generation auszutauschen und verwöhne die Heimbewohner mit Selbstgebackenem.

Was wünschen Sie sich für Draßburg?

Eine bessere Nahversorgung. Ein Sammeltaxi beispielsweise für Apotheke, Arzt oder Friedhof.

Organisierte Nachbarschaftshilfe (wie etwa für gemeinsames Spazieren gehen). Dass die Turn- und Bewegungseinheiten für ältere Menschen in unserer Gemeinde weiterhin abgehalten werden, denn wer rastet, der rostet.

(Entgeltliche Einschaltung)