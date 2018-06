FORCHTENSTEIN - Das Herz der Rosalia ist besonders für einen Familienurlaub geeignet. Neben Erholung und Sport hat Forchtenstein einiges an kulturellen Sehenswürdigkeiten zu bieten, die sich wunderbar erwandern lassen. Gut beschilderte Nordic-Walking-Strecken sowie Mountainbike-Strecken warten auf alle Bewegungsfreudigen. Zahlreiche Feste und Aktivitäten der Vereine runden die Veranstaltungen ab.

Für das körperliche Wohl ist in Forchtenstein bestens gesorgt: Gasthäuser und Buschenschänken laden zur Rast ein. Der Badestausee weist alljährlich eine ausgezeichnete Wasserqualität auf. Seine sonnige Lage und viel Natur sind die bekanntesten Merkmale des „Badestausee Forchtenstein“ mitten im „Paradies“. 15000 m² Wasserfläche laden zur Abkühlung und zum Entspannen ein. Ein Sprungturm und eine 50 m lange Wasserrutsche erfreuen Jung und Alt. Durch seine Lage am Waldrand ist ausreichend für natürlichen Schatten gesorgt. Einen Besuch wert ist auch die barocke Pfarrkirche „Maria Himmelfahrt“ mit der Heiligen Stiege.

Die Pfarrkirche wurde 1347 geweiht. Den barocken Hochaltar schmückt eine Marienstatue aus der Mitte des 15. Jahrhunderts.

Zum Gebet lädt die Hl. Stiege, eine Nachbildung der Scala Santa in Rom, ein.

Von der Pfarrkirche führt ein Kreuzweg auf den Hausberg, der bei den drei Kreuzen seinen Abschluss findet. Unübersehbar thront die Burg Forchtenstein auf einem Ausläufer des Rosaliengebirges. Die Burg wurde während der Türkenkriege nie eingenommen. Aus diesem Grund diente sie als Tresor der Fürsten Esterházy, in dem alles Kostbare und Wertvolle verwahrt wurde. Noch heute können die über Jahrhunderte zusammengetragenen Schätze der Familie auf der Burg, von April bis Oktober, besichtigt werden. Unweit der Burg, noch ein Stück weiter den Berg hinaus befindet sich die Kapelle der Hl. Rosalia. Sie erhebt sich auf einem der schönsten Punkte des Landes und der höchsten Erhebung des Rosaliengebirges, dem Heuberg (746 m). Sie wurde 1666 erbaut und ist ein beliebtes Ausflugsziel von Wallfahrern.

Der Rosaliakirtag findet heuer am 9. September statt.

Daten & Fakten

Bürgermeisterin Friederike Reismüller ist seit 1997 Ortschefin von Forchtenstein. | privat

Bürgermeisterin: Friederike Reismüller (SPÖ), seit 1997 Ortschefin von Forchtenstein

Steckbrief der Bürgermeisterin: Geboren am 5.3.1960, seit 1976 pharm.kfm. Assistentin in der Salvator-Apotheke in Mattersburg.

Vizebürgermeister: Josef Neusteurer (ÖVP)

Zusammensetzung des Gemeinderates: 11 SPÖ, 9 ÖVP, 3 FPÖ

Gemeindeamt Forchtenstein

Hauptstraße 54

7212 Forchtenstein

Tel: 02626/63125

Fax: 02626/63125-18

Amtszeiten: Mo bis Do 7.30 – 12.00 Uhr und 12.30 – 16.00 Uhr, Freitag 7.30 – 13.00 Uhr

Parteienverkehr: Mo bis Fr. 8.00 – 12.00 Uhr

post@forchtenstein.bgld.gv.at

www.forchtenstein.at

Die Burg ist fantastisch

Burg Forchtenstein Fantastisch Präsidentin Christa Prets, Musical-Darsteller Nikolaus Stich, Burgmaus Forfel, Künstlerischer Intendant Gerhard Krammer und Bürgermeisterin Friederike Reismüller. | JJ

Ereignisreicher Schauplatz | Themenführungen, gesellschaftliche Ereignisse, Ausstellungen und die Burgmaus Forfel prägen die Festung.

Eine geführte Tour im Mondschein eröffnet ganz neue Blickwinkel auf Burg Forchtenstein.

Denn wer sich in der Nacht über das Burggelände bewegt, atmet und erlebt Geschichte aus einer völlig unbekannten Perspektive.

Schätze werden immer wieder auch gezeigt

Die Burg verfügt nicht nur selbst über reich gefüllte Schatzkammern, sondern öffnet ihre Pforten immer wieder, um auch Schätze zu zeigen, die sonst nicht auf der Burg beheimatet sind, wie zur Zeit die Schell Collection. Denn, um Schätze öffnen zu können, braucht man den passenden Schlüssel, wie das Motto der Ausstellung, „Schatz und Schutz – vom Keuschheitsgürtel bis zum Sargschlüssel“ verrät. Und wie diese Objekte aussehen, das erfahren Interessierte bei einem Besuch der Schell Collection noch bis 4. November auf der Burg.

Ab 7. Juli erwacht im Rahmen des Kinderfestivals „Burg Forchtenstein Fantastisch“ Burgmaus Forfel wieder aus ihrem Winterschlaf.

Bekannte und beliebte Charaktere wie die Burghexe Griselda werden ebenso mit dabei sein wie das alte burgenländische Handwerk des Korbflechtens. Und auch ein neues Musical aus der Feder Gerhard Krammers nach einer Geschichte von Thomas Brezina steht wieder auf dem Programm.

Neues FF-Auto ist Stolz der Wehr

Forchtenaus Feuerwehrkommandant Rene Schreiner (4.v.r.) mit Johann Eigner, Michael Hofer, Johann Schwarz, Johann Huber, Michael Spuller, Michael Spuller jun, Mario Schwarz, und Alfred Hirschbeck von der Firma Rosenbauer, bei der das RLFA in Auftrag gegeben wurde. | zVg

Rüstlöschfahrzeug 2000/200 | Die FF Forchtenau freut sich über ein neues Einsatzfahrzeug, das im Rahmen des FF-Festes im August vorgestellt wird. Altes Fahrzeug wurde verkauft.

Am 09. Mai 2018 war es endlich soweit: Nach fast zwei Jahren intensiver Planung konnte die FF Forchtenau ihr neues Feuerwehrfahrzeug, ein Rustlöschfahrzeug (RLFA) 2000/200 von der Firma Rosenbauer abholen.

Eine Abordnung der Feuerwehr bekam direkt bei der Firma Rosenbauer in Leonding eine Einschulung auf das neue Auto und wurde am Abend von den Kameraden in Forchtenstein empfangen. In den darauffolgenden Wochen wurden weitere Schulungen durchgeführt, damit alle Mitglieder bestens für den Einsatzfall vorbereitet sind.

Verwalter Mario Schwarz erklärt: „Mit unserem neuen Fahrzeug sind wir nun bestens für den Einsatzfall gerüstet, da dieses Auto sowohl über eine technische Ausrüstung als auch über eine Löschausrüstung verfügt. Heutzutage wird es immer schwieriger, unter der Woche eine Mannschaft für mehrere Fahrzeuge bereit zustellen, da viele unserer freiwilligen Helfer außerhalb der Ortschaft berufstätig sind. Daher war jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Umstieg von einem Tanklöschfahrzeug auf ein Rüstlöschfahrzeug, um der Bevölkerung von Forchtenstein optimalen Schutz zu bieten.“

Natürlich war für dieses Vorhaben auch vonseiten der Feuerwehr ein finanzieller Beitrag zu leisten. Diesen konnte die FF Forchtenau vor allem durch die treue Unterstützung der Bevölkerung aufbringen. Ein weiterer fianzieller Beitrag wurde durch Rücklagen und den Verkauf des alten Tanklöschfahrzeuges sichergestellt. Die Feuerwehr möchte die Bevölkerung herzlichtst zu ihrem Feuerwehrfest am 04. und 05. August 2018 einladen, bei dem das Fahrzeug an beiden Tagen besichtigt werden kann. Die Einweihung findet am Samstag statt. Beginn der Zeremonie ist um 17:30 Uhr am Gemeindeparkplatz mit anschließendem Festzug ins Feuerwehrhaus.

Generalsanierung Mischwasserkanal. Der Mischwasserkanal in Forchtenstein wird komplett erneuert. Begonnen wurde mit dem Projekt Ende März/Anfang April bei der Kläranlage. Anfang Mai gab die Bauausführende Firma STRABAG den offiziellen Startschuss zu den Bauarbeiten. Bürgermeisterin Friederike Reismüller ersucht um Verständnis dafür, dass im Juni und Juli die Grabarbeiten mitten auf der Hauptstraße auch den Verkehr behindern werden. Beim offiziellen Baustart mit dabei: Amtsleiter Hermann Wessely, Bürgermeisterin Friederike Reismüller, Mario Klein, Bauleiter STRABAG, Polier Bernhard Puhr und Ziviltechniker Georg Nuschy. | JJ

