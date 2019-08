Der Arbeitskreis mit seinen ehrenamtlichen Mitgliedern setzt – unterstützt durch die Regionalmanagerin von PROGES – kontinuierlich Projekte für die GemeindebürgerInnen um.

Dazu zählten in den letzen Jahren folgende Aktivitäten: medizinische Vorträge, Kochworkshops, Kräuterausgänge, Bewegungsangebote, Feste, u.v.m. Das Angebot richtet sich an Groß und Klein. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die soziale Einbringung und Unterstützung von Personengruppen gelegt, die hohen Belastungen ausgesetzt sind, z.B. Eltern von Babys und Kleinkindern, sozial schwachen Personen, etc.

Das Projekt „Gesundes Dorf“ soll die Möglichkeit bieten, dass alle Ortsbewohner dadurch ihr körperliches und auch seelisches und soziales Wohlbefinden steigern können.

Die Angebote sind frei zugänglich und kostenfrei.

Heuer wird das nächste „Gesunde Dorf Sommerfest“ am 31.8.2019 um 14 Uhr im Feuerwehrhaus Forchtenau stattfinden. Dieses Mal geht es um das Thema: „Umwelt und Natur“.

Projektmanagerin Birgit Brunner: „So viel sei verraten: Es besteht die Möglichkeit Solarkochen kennenzulernen, es findet ein interessanter Vortrag zum Thema: Natürlicher Pflanzenschutz statt, man kann gratis E-Bikes testen u.v.m.“ Zur Stärkung werden selbstgemachte gesunde Kuchen und Snacks angeboten! Alle sind herzlich eingeladen, daran aktiv teilzunehmen.

Nähere Infos: www.forchtenstein.at/leben-in-forchtenstein/gesundes-dorf/

Ein Vorausblick: Die Jubiläumsfeier 10 Jahre „Gesundes Dorf Burgenland“ findet am 24.10.2019 im Kulturzentrum Oberschützen statt. Bereits 95 burgenländische Gemeinden zeigen Interesse an einer gesundheitsförderlichen Gestaltung des Lebensraums. Die BGKK lädt zur Feier, um das Engagement der Gemeinden und ihrer BürgerInnen zu würdigen. Frau Bürgermeisterin Friedericke Reismüller: „Ich bin stolz darauf, dass unsere Gemeinde bereits seit Anfang an so engagiert dabei ist!“

zVg Gemütlicher Treffpunkt. Das Café Forchtenau in der Hauptstraße 69 hat von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Im Lokal mit tollem Ambiente gibt es kleine Snacks, Mehlspeisen, Kuchen und vieles mehr.

(Entgeltliche Einschaltung)