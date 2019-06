Viel wird für Bevölkerung getan

Die Gemeinde macht viel für die gute Lebensqualität ihrer Bevölkerung: Um den steigenden Bedarf an erschwinglichen Bauplätzen gerecht zu werden, wurde die Koglberggasse verlängert und infrastrukturell erschlossen (Bau eines Kanals, samt Versorgungsleitungen mit Strom, Wasser, Gas oder TV).

Etwa 30 Bauplätze stehen für die Errichtung von Einfamilienhäusern zur Verfügung. Auch mit den Grundeigentümern in der Neugasse wurde das Einvernehmen erzielt, diese bis zum Jochenweg auszubauen. Ein Vermessungsbüro wurde beauftragt, ein Konzept für die Aufparzellierung dieser Grundstücke im Ausmaß von etwa 1,2 ha zu erarbeiten, womit weitere 14 Bauplätze zur Verfügung stehen. Dafür wurde auch die wasserrechtliche Bewilligung für die Errichtung eines Abwassermischkanals erteilt. Damit ist der Startschuss für die notwendigen infrastrukturellen Baumaßnahmen gefallen, die im August beginnen und bis spätestens Jahresende abgeschlossen werden.

Des Weiteren ist beabsichtigt, das Aufschließungsgebiet in der Badstraße und das daran anschließende Grünland bis zur Mülldeponie in Bauland umzuwidmen, sofern die Errichtung eines Abwassermischkanals mit Einmündung in den Hauptkanal der Bahnstraße möglich ist. Entsprechende Vermessungen der Höhenlage wurden bereits beauftragt.

Kinderkrippe wird bis 2020 errichtet

zVg Kindergarten. Das Gebäude wurde mit einer neuen, modernen Küche ausgestattet.

Die Volksschule erhielt eine neue Fassade, neue Jalousien sowie eine Behindertenrampe. Der Kindergarten wurde mit einer neuen Küche ausgestattet.

In der Gemeinde wurde immer öfter der Wunsch nach Errichtung einer Kindergrippe geäußert. Es ist auch der Bedarf hierfür gegeben und nach Vorsprache im Land und unter der Einbindung der Kindergartenleitung wurde der Auftrag erteilt, Pläne für den erforderlichen Zubau zum Kindergarten zu erarbeiten. Zwei Kinderkrippen, samt allem, was dazu an Räumen und Ausstattung notwendig ist, werden bis zum Sommer 2020 realisiert. Bis zur Fertigstellung sind in der Gemeinde Marz zwei Krippenplätze reserviert und bei Bedarf jederzeit verfügbar.

Als nächster Schritt für die Schaffung weiterer Bauplätze, die Errichtung von (Starter-) Wohnungen und eines betreuten Wohnobjektes für die ältere Generation, steht ein entsprechendes Projekt im Bereich der Bahnstraße 67 an. Es konnten bereits erfolgreiche Gespräche mit den Eigentümern und der OSG als Bauträger geführt werden. Schon bald kann mit der Erstellung der Pläne begonnen werden.

zVg Letzte Ruhestätte. Im Jahr 2018 wurde am Friedhof eine kreisförmige Urnensäulenanlage errichtet.

Im Jahr 2018 wurde am Friedhof eine kreisförmige Urnensäulenanlage errichtet. Viele Mitbürger hatten ihren Wunsch nach Beisetzung in dieser Form geäußert. In den zwölf Säulen, die je drei Urnen fassen, somit derzeit 36 Urnenplätze, besteht die Möglichkeit einer oberirdischen Bestattung im Steinsegment oder einer unterirdischen im Fundament der Säule.

zVg Teichwiesen. Die Erlebnisstationen bei den Naturerlebnissen (Teichwiesen und Kirschäcker) präsentieren sich den Wanderern barrierefrei.

Die Erlebnisstationen bei den Naturerlebnissen (Teichwiesen und Kirschäcker) präsentieren sich den Wanderern barrierefrei. Die Übersichtstafeln machen Angaben zum Wege-Untergrund und zu Steigungen. Speziell angepasste Sitzgelegenheiten sowie höhenverstellbare und bewegliche Elemente erleichtern den Aufenthalt an diesen Stationen. Ein taktiles Leitsystem unterstützt sehbehinderte Menschen, Stationstafeln in Brailleschrift vermitteln Wissenswertes.

