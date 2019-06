Das beliebte „Bella Italia“ in der Mattersburger Innenstadt findet heuer bereits zum elften Mal statt. Mehr als 20 Stände mit italienischen Köstlichkeiten wie Salami, Schinken, Käse, Wein oder Olivenöl sind bei den diesjährigen italienischen Tagen vom 20. bis 23. Juni 2019 mit dabei. „Das Fest ist jedes Jahr ein Höhepunkt auf unserem Veranstaltungskalender. Wir freuen uns auf unsere italienischen Gäste und auf die zahlreichen BesucherInnen aus der Region“, so Bürgermeisterin Ingrid Salamon. Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen. „Markus Weichselbaumer“ bringt am 21. Juni am Abend tolle Coverversionen englischer, deutscher und italienischer Hits auf den Veranstaltungsplatz. Lokalmatador Giuseppe Matozza tritt am 22. Juni, die Stadtkapelle mit ihrem Frühschoppen am 23. Juni auf. Zu einem richtigen Sommer in Mattersburg gehört in der Bezirkshauptstadt auch immer der Musiksommer. Die heurige Eventreihe bringt spezielle Mattersburger „Festspiele“ auf den Veranstaltungsplatz, denn bei allen drei auftretenden Musikgruppen gibt es einen besonderen Mattersburg-Bezug. Bei „Vintage“, die am 2. August auftreten, spielt kein geringerer als „Musikprofessor“ Alois Loidl auf der Trompete. „The Silence“ (Spieltermin 9. August) mit Gerhard Jagschitz und Co. sind sowieso eine Mattersburger Institution und am 16. August greift der Mattersburger Ausnahmemusiker Philipp Jagschitz mit seiner Band „The Cotton Lickers“ in die Tasten. Wie in den Jahren davor treten auch heuer junge Bands im Vorprogramm auf. Bürgermeisterin Ingrid Salamon: „Die Leute kommen aus dem ganzen Land. Der Musiksommer gehört in Mattersburg einfach zum Sommer dazu“.

