Pöttsching feiert 800 Jahre

Die Marktgemeinde Pöttsching feiert im Jahr 2023 die Tatsache der ersten Erwähnung des Ortes in einer Urkunde aus dem Jahre 1223. Doch den Ort hat es schon viel länger gegeben. Schon in der Jungsteinzeit vor 7000 Jahren haben hier Menschen gesiedelt, dies beweisen Spuren menschlicher Überreste, Siedlungen, aber auch ein besonderes Schwert, das sich im Landesmuseum befindet.

Der Blick vom Kirchturm auf die Hauptstraße. Einst und... Foto: zVg

Ab der Antike lebten in diesem Gebiet die verschiedensten Kulturen – angefangen von den Römern, über Slawen, Magyaren, Petschenegen und schließlich Siedler aus dem Fränkischen Reich.

Pöttsching wird immer wieder als Siedlung von Petschenegen bezeichnet, die neuere Forschung tendiert aber dazu, dass der Ortsname auch darauf hindeuten könnte, dass ab dem 11./12. Jahrhundert hier eine gemischtsprachige Bevölkerung in der Nähe einer petschenegischen Grenzwächtersiedlung namens Röjtökör lebte, die sich wahrscheinlich zwischen Pöttsching, Bad Sauerbrunn und Neudörfl befand.

Besitzer des Dorfes waren ab dem 12. Jahrhundert nach einigen Streitigkeiten um den Besitz die aus Spanien stammenden späteren Grafen von Mattersdorf-Forchtenstein. 1299 baten die Bewohner von Pöttsching den Bischof von Raab, eine katholische Kirche im Ort errichten zu dürfen.

Die Nachkommen der Mattersdorf-Forchtensteiners mussten aus finanziellen Gründen immer wieder einige ihrer Besitzungen an Geldgeber verpfänden. So geschah dies auch mit dem Freihof in Pöttsching, dem heutigen Meierhof. Einige österreichische Adelige besaßen Höfe und Äcker in Pöttsching, auch das Neukloster in Wiener Neustadt und Wiener Neustädter Bürger.

Pöttsching zählte im 15./16. Jahrhundert zu den größten Weinbaugemeinden im westlichen Ungarn und war daher auch eine sehr große Gemeinde. Der Weinbau benötigte nämlich viele helfende Hände und so zogen viele Menschen aus den umliegenden Orten nach Pöttsching.

Die verpfändeten ungarischen Herrschaften wurden 1491 unter die Verwaltung der niederösterreichischen Kammer gestellt und erst 1626 wieder an Ungarn zurückgestellt. Pöttsching kam in den Besitz der Familie Esterházy und blieb dies bis ins 20. Jahrhundert. Damit gehörte auch Pöttsching bis 1921 zum Königreich Ungarn.

Die Lage an der Grenze zwischen Ungarn und Österreich hat den Ort immer schon geprägt. Es gab intensive wirtschaftliche Beziehungen durch den Weinbau und durch die Landwirtschaft, vor allem die Versorgung der Wiener Neustädter Bevölkerung mit Gemüse und Obst, später durch die Arbeitswanderung der Bevölkerung in die niederösterreichischen Fabriken. Pöttsching war die flächenmäßig größte Ortschaft der Herrschaft Forchtenstein.

Seit 1719 bildeten Pöttsching und Neudörfl eine eigene Verwaltungseinheit, die als „Gut Pöttsching-Neudörfl-Leithamühl“ bezeichnet wurde. Damals war dieses Gut als Pfand an den Grafen Jörger übergeben worden. Als Zillingtal diesem Komplex verwaltungstechnisch eingegliedert wurde, wurde aus dem Gut die „Herrschaft Pöttsching“.

Offiziersquartier und Armenhaus

Der Ort war in der frühen Neuzeit und bis ins 20. Jahrhundert immer wieder Durchzugsgebiet für fremde und eigene Soldaten und musste auch viele von ihnen einquartieren und versorgen. Im Ort gab es auch ein Offiziersquartier und ein Armenhaus, in dem meist arme Frauen versorgt wurden.

Ein weiteres Problem für die Bevölkerung stellte sich mit den ungarischen Nationalisierungsbestrebungen ab 1867 und speziell ab 1904 ein – in der Schule durfte nur mehr ungarisch gesprochen und unterrichtet werden. Dabei war Pöttsching eine rein deutschsprachige Gemeinde.

Die Entwicklungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts betrafen Pöttsching direkt – die Landnahme durch die österreichischen Gendarmen und die Verteidigung des Landes durch die Ungarn führte auch zu Schießereien in Pöttsching. Der berüchtigte Rätekommissar Tibor Szamuelly flüchtete 1921 aus Ungarn und übernachtete in Pöttsching, bevor er an der Grenze geschnappt wurde und auf bis heute nicht geklärte Weise durch einen Schuss starb.

Ab 1921 gab es in Pöttsching nicht nur Arbeit in der Landwirtschaft, sondern auch im Kohlenbergwerk (heute der Pöttschinger See). Dadurch entwickelte sich in Pöttsching eine starke Arbeiterbewegung, die 1934 auch zu den Waffen greifen wollte, jedoch verraten wurde, und so kam es auch zu einigen Verurteilungen und Inhaftierungen.

Mit dem Anschluss an das Deutsche Reich im Jahr 1938 hatten sich viele in der Bevölkerung erhofft, dass die große Arbeitslosigkeit der 1930er Jahre behoben werden würde, jedoch kam es schon 1939 zum Krieg und seinen drastischen Folgen für alle.

Gleich nach 1945 unter russischer Verwaltung und ab 1955 nach dem Staatsvertrag begannen die Verantwortlichen in der Gemeinde mit dem Ausbau der Infrastruktur, dem Schaffen von Arbeitsplätzen, der Hilfe beim Bau von Eigenheimen und dem Zugang zu Bildung (eine der ersten AK-Büchereien im Burgenland 1965).

Als die Gemeinde im Jahr 1968 das Meierhofareal von der Familie Esterhazy kaufte, wurde ein wichtiger Schritt in Bezug auf die Gestaltung des Pöttschinger Zentrums gemacht. Auf einem großen Teil des Meierhofareals wurde 1977 das neue Schwimmbad eröffnet. Ein neuer Kindergarten wurde 1975 gebaut und seither ständig erweitert.

In den folgenden Jahrzehnten wurde das bereits vorhandene Angebot ständig erweitert und um die Modernisierung des Lebens entsprechende Elemente ausgebaut. Pöttsching war die erste Gemeinde, die auf dorfinterne Mobilität mit dem Gmoa-Bus setzte, für Hilfebedürftige und alleinstehende Senioren wurde das Sozialzentrum gebaut und die erste Hauskrankenpflege des Burgenlandes gegründet.

Außerdem gibt es seit bereits 25 Jahren eine Kinderkrippe – auch hier war Pöttsching Vorreiter. Vor einigen Jahren wurde der Friedhof neugestaltet und 2020 der Innenhof und Außenbereich des Meierhofes saniert und modernisiert. Aktuell wird mit der Fertigstellung des neuen Gemeindezentrums ein weiterer Schritt zur Attraktivierung der Gemeinde gemacht. Pöttsching hat aber auch eine große kulturelle Vergangenheit und Gegenwart.

Der Begründer des Kohlenbergbaus am Brennberg bei Ödenburg und in unserer Gegend war der Pöttschinger Anton David Steiger, Edler von Amstein (1765-1831). Für seine Verdienste um den Bergbau wurde er geadelt, er war aber auch der Gründer der „Wildensteiner Ritterschaft auf Seebenstein“, der auch Erzherzog Johann angehörte.

Noch im 19. Jahrhundert wurde Peter Zauner (1886-1973) in Pöttsching geboren – er gewann den Wettbewerb um die Komposition der Burgenländischen Landeshymne, der 1936 von der Einheitspartei Vaterländische Front ausgeschrieben worden war. Der dritte berühmte Pöttsching ist der Bildhauer Karl Prantl (1923-2010) – Begründer des Symposions Europäischer Bildhauer in St. Margarethen und Träger des Großen Österreichischen Staatspreises für Bildende Kunst.