Am 13. Mai erfolgte der Spatenstich für den Bau von sechs Wohnungen am Tauscherbach. Erfreulich ist, dass es bereits großes Interesse an den Wohnungen gibt und der Bauträger, die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG), den Bau rasch vorantreiben kann.Fertigstellung wird voraussichtlich im Herbst 2021 sein. Wer Interesse an einer Wohnung hat, kann sich mit der Marktgemeinde unter der Telefonnummer 02686/2125 in Verbindung setzen.