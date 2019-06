Kultur Hotspot - Eine kleine aber feine Mühle

Als hätte die Region auf einen Veranstaltungsort wie diesen gewartet, gelang unmittelbar nach der Eröffnung im September 2015 die Bespielung mit abwechslungsreichen Veranstaltungen. Lesungen, Ausstellungen, Konzerte, Seminare, Workshops, Kinderworkshops mit Sebastian dem Mühlengeisterchen u.s.w. - die unterschiedlichen Möglichkeiten der Mühle wurden sofort und gerne genutzt.

Nicht zuletzt das außergewöhnliche Ambiente, der vorbildhaft und geschmackvoll renovierten, historischen Mühle, lockte auch zahlreiche Gäste und Veranstalter aus den benachbarten Bundesländern nach Schattendorf.

Der von der Schuhmühle ausgehende Wein- und Kräuterwanderweg erfreut sich immer mehr an Beliebtheit. Mit speziellen Weinsafes bestückt, verweilt man gerne bei den verschiedenen Stationen. Die Länge beträgt etwa neun Kilometer. Die Auswahl im Mühlenladen und der Vinothek findet großen Anklang. Buchen kann man das alles unter 02686/24483 oder 0650/5718601.

Besonders die Kleinkunstszene hat in der Schuhmühle einen idealen Veranstaltungsort gefunden. Unter anderem auch die „offene Bühne Burgenland“. Vom 15. bis zum 18 August wird zum Dialog-Festival „Die Gedanken sind frei“ ins Chancendorf Schattendorf geladen.

Ein Dorf an der Grenze als Grenzübergang in das Neuland: Unerwartete und erwartete Impulse Entdeckungen im Dialog, Bands aus nah und fern und Entdeckungen die einer neuen Gegenwart und damit der Zukunft dienen: Wenn Gedanken frei sein sollen, wollen sie befreit sein. In Woodstock begann am 15. August 1959 – vor 50 Jahren ein legendäres Musikfestival und vor 30 Jahren wagten beim Paneuropäischen Picknick an der ungarisch- österreichischen Grenze viele DDR Bürger die Flucht in die Freiheit.

Neben Diskussionsforen wird ein buntes Kultur- und Zeitgeschichteprogramm diese drei Tage begleiten. Anmelden kann man sich beim Veranstaltungspartner www.alpenverein-akademie.at/freedom.

zVg Musikverein „Frisch Auf“. Die Schattendorfer Musikanten spielen beim KulturReigen 2019 auf.

Vom 14. bis zum 30. Juni gibt es auch heuer wieder den bereits legendären KulturReigen 2019, denn die Kulturarbeit im Dorf aber auch in der Region ist der Gemeinde ein wichtiges Anliegen. Für den Kulturreigen 2019 wurde daher wieder ein Programm, das jedem etwas bietet, zusammengestellt. Der Bogen spannt sich über die Malerei, einem Konzert des Musikvereins Schattendorf, einem Frühschoppen mit viel Witz und Gaudi bis hin zu einem Vortrag über den berühmten Franz Liszt. Mit den 2. Weintagen präsentiert der Kultureigen wieder die besten Weine de Region.

Am 14. Juni, um 19.30 Uhr, erfolgt die Eröffnung mit der Ausstellung der Baumgartner Malerin Angie Fischer in der Schuhmühle. Am 15. Juni, 18 Uhr spielt der MV Frisch auf Schattendorf in der Schuhmühle auf. Am 16. Juni, 11 Uhr, wird zum Frühschoppen in den Weingasthof Willi Grafl mit Norbert Schindlegger dem Witzeerzähler aus Wien geladen. Der 18. Juni, 19 Uhr, steht ganz im Zeichen von Franz Liszt mit einem Vortrag in der Schuhmühle. Am 21. und 22. Juni wird zu den 2. Weintagen in der Schuhmühle geladen.

www.muehle-schattendorf.at