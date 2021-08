Ein Rückblick bis in die tiefe Vergangenheit der Gemeinde Forchtenstein gibt Aufschluss über eine sehr wechselvolle Geschichte. Schon allein die vielen Namensänderungen des Ortes von ursprünglich Frakno im Mittelalter bis eben Forchtenstein heute zeugen von etlichen, teils gravierenden Umbrüchen. Wesentlich wurde die Entwicklung der Gemeinde natürlich von den äußeren politischen Machtverhältnissen geprägt.

1971 wurden Gemeinden zusammengelegt

Die Zugehörigkeit des Burgenlandes zu Österreich seit 100 Jahren und damit die Abgrenzung zum Kommunismus haben den Ort, mit Ausnahme der dunklen Kriegsjahre, in jeder Hinsicht demokratische und wirtschaftliche Vorteile gebracht. Genau in der Mitte dieser Erfolgsgeschichte, nämlich 1971, wurden die Gemeinden Forchtenau und Neustift a. d. Rosalia wie viele andere burgenländische Gemeinden zusammengelegt. Ein wichtiger Schritt, um Aufgaben schneller und kostensparender erledigen zu können.

Mit der Gemeindezusammenlegung 1971 und der Namensänderung zu Forchtenstein 1972 war es natürlich nicht getan. Hier waren die verschiedenen Bürgermeister und -innen in den folgenden Jahren gefordert, die wichtigsten Infrastrukturmaßnahmen und sozialen Herausforderungen in Angriff zu nehmen. Enorm herausfordernd waren in den Siebzigerjahren die auf die Gemeindeverwaltung zukommenden kommunalen Probleme, wie Kanalisation, Gemeindehaus- und Kindergartenneubau, Ausbau und Asphaltierung von Gemeindestraßen und -wege sowie zahlreiche andere Bauprojekte der neu entstandenen Gemeinde.

Riki Reismüller. Seit 1997 ist die am 5. März 1960 geborene Bürgermeisterin schon im Amt. BVZ

Der älteste Gemeindebürger Forchtensteins, Josef Wiesinger, – 98 Jahre alt – erinnert sich an die Veränderungen der Gemeinde in den vergangenen 50 Jahren: „Das Interesse der Bevölkerung für die Zusammenlegung der Gemeinden Forchtenau und Neustift an der Rosalia war sehr groß. Das Straßennetz und die Versorgungsleitungen wurden ausgebaut und erweitert, Landwirte ersetzten Pferdefuhrwerke durch Traktoren, in der Pfarre wurde von drei auf einen Pfarrer reduziert und es erfolgte die Zusammenlegung von Schulen und Kindergärten sowie die Errichtung der Leichenhalle“, erzählt Wiesinger im Rückblick.

Außerdem erinnert sich der 98-Jährige an die zahlreichen Gasthäuser, Geschäfte und Heurigen, die sich mittlerweile auf ein Minimum beschränken.

Auf die Frage: „Was macht die Lebensqualität in Forchtenstein aus?“, antwortet der Forchten-steiner prompt: „Das schöne Landschaftsbild, die zentrale Lage, der Erhalt des Pfarrlebens, der Badestausee und natürlich das Wahrzeichen des Ortes, die Burg Forchtenstein.“

Heute, 50 Jahre nach der Gemeindezusammenlegung, ist Josef Wiesinger noch immer von deren positiven Auswirkungen auf die Bevölkerung überzeugt.

Es war ein langer Weg von den ersten Anfängen bis zum gegenwärtigen Gemeinwesen. Die heutige Jugend und die Generation davor sind schon gemeinsam in den Kindergarten und zur Schule gegangen, dadurch ist das Gemeinschaftsgefühl zusätzlich gestärkt worden. Der beste Beweis dafür, dass die Fusion ein wichtiger und absolut richtiger Schritt war ist der, dass sich heute wohl weder Gemeindebürger noch die politische Vertretung eine neuerliche Trennung vorstellen wollen oder gar wünschen würden.

Dieses Jubiläum feiern die Forchtensteiner und -innen am 15. August 2021 auf der Burg Forchtenstein.

Daten und Fakten

Bürgermeisterin: Friederike Reismüller (SPÖ), seit 1997 im Amt

Vizebürgermeister: Josef Neusteurer (ÖVP)

Zusammensetzung des Gemeinderates: 11 SPÖ, 9 ÖVP, 3 FPÖ Freie Liste Forchtenstein

Gemeindeamt Forchtenstein:

Hauptstraße 54, 7212 Forchten-stein, Tel.: 02626/63125.

post@forchtenstein.bgld.gv.at

www.forchtenstein.at

Seehöhe: 330 – 746 Meter

Fläche: 16,59 km²

Einwohnerzahl: 2.816