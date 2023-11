Antau: Erste Verkehrsmaßnahmen einstimmig vom Gemeinderat beschlossen

Aufgrund mehrerer Beschwerden der Bevölkerung über die zunehmende Verkehrsbelastung in Antau wurde im März diesen Jahres ein Projektteam für ein Ortsverkehrskonzept gegründet. Vor allem an den drei Hauptortseinfahrten, welche an Landesstraßen liegen, beschwerten sich die Anrainer über zu hohe Geschwindigkeiten und eine damit verbundene Lärmbelästigung.

Die in Betracht kommenden Gegenmaßnahmen wie weitere Geschwindigkeitsbeschränkungen, Geschwindigkeitsanzeigetafeln oder bauliche Maßnahmen wie Verkehrsinseln mit Fahrbahnverschwenkungen wurden aufgrund mangelnder Verkehrsfrequenz an diesen Stellen in Antau vom Land abgelehnt.

Daher sollte das Projektteam bestehend aus den Gemeinderäten Ewald Gold (ÖVP), Philipp Müllner (SPÖ) und Christian Müllner (FPÖ) hier in den vergangenen Monaten an Vorschlägen zur Verkehrsberuhigung für den Gemeinderat arbeiten.

Ergebnis der Verkehrszählungen vom Juli

Im Zeitraum vom 6. bis 20. Juli wurden vom Land Verkehrszählungen an den drei Hauptortseinfahrten in Antau durchgeführt.

Vor Kurzem hat die Gemeinde hier die Ergebnisse aus den Zählungen vom Land erhalten. Diese zeigen auf, dass das Verkehrsaufkommen und die Geschwindigkeiten an den Einfahrten „Stöttera“ und „Eisenstadt“ nicht übermäßig hoch sind. An der Einfahrt „Zagersdorf“ wurde jedoch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen festgestellt.

Erste Vorschläge vom Projektteam einstimmig vom Gemeinderat angenommen

Die Ergebnisse aus den Verkehrszählungen wurden an das Projektteam für ein Ortsverkehrskonzept weitergeleitet. Das Team hat daraufhin mehrere Vorschläge erarbeitet, die bei der letzten Gemeinderatssitzung vom September einstimmig vom Gemeinderat befürwortet wurden.

Mit der Umsetzung von Maßnahmen an der Ortseinfahrt „Zagersdorf“ wird vorerst noch gewartet. Hier hat das Land Burgenland der Gemeinde Antau schriftliche Vorschläge für eine Verkehrsberuhigung an der Stelle versprochen. „Ziel soll die Schaffung einer Reduktion der Geschwindigkeit im Bereich zwischen der Ortstafel und den Aussiedlerhöfen Gold und Endl auf 70 km/h sein“, so der Bürgermeister Frank Wiemer.

Im Zuge einer weiteren Verkehrsmaßnahme sollen für alle drei Hauptortseinfahrten neue digitale Geschwindigkeitsanzeigetafeln angekauft werden. Für den Bereich bei der Volksschule und dem Kindergarten, sowie bei der Ortseinfahrt „Eisenstadt“ sollen insgesamt drei Kinderfiguren erworben werden.

In einem weiteren Schritt wird das Projektteam zwecks Evaluierung der Sinnhaftigkeit bestehender und neuer Verkehrszeichen eine Begehung des gesamten Ortsgebiets vornehmen. Die daraus resultierende Liste mit Änderungsvorschlägen soll dann der Bezirkshauptmannschaft Mattersburg mit der Bitte um Durchführung einer Verkehrszeichenüberprüfung übermittelt werden.