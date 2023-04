Gelebtes Brauchtum der Wiesener Jugend

Das 15 Meter hohe Osterkreuz wurde am Hutkogl, einen in ganz Wiesen sichtbaren Hügelberg, aufgestellt. Es wurde von der Wiesener Jugend mit Stroh und entsorgten Christbaumzweigen umwickelt und nach der Auferstehungsfeier am Karsamstag entzündet. Für die Kirchenbesucher ist der Anblick des brennenden Osterkreuzes immer wieder ein Erlebnis. Bürgermeister Matthias Weghofer und Vizebürgermeister Christoph Rahmhofer bedankten sich bei den Jugendlichen und ihrem Obmann Bernhard Endl für das gelungene Ereignis und luden sie zu einem Umtrunk in die „Kondi“ ein.

