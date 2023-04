Antau: Buchpräsentation "Mühlen an der Wulka und den Nebenbächen"

Werbung

Bei der Buchpräsentation des Buches „"Mühlen an der Wulka und den Nebenbächen" von Otto Glatter und Herbert Schwentenwein am 16. April im Gemeindezentrum Antau, präsentierten sie ihr gemeinsames Buch, in dem sie alle Mühlen des Wulkatals untersuchten. Dazu bietet das Buch auch Wissenswertes über die Entwicklung der Getreidevermahlung, der Futtermittelerzeugung, der eingesetzten Maschinen, Getreidearten, Mehlsorten, Brotsorten, ein Mühlenlexikon, etc.

Kommerzialrat Otto Glatter stammt ursprünglich aus Pöttelsdorf und ist selbst Müllermeister. Er hat in seinem Heimatort aus einer kleinen Wassermühle ein österreichweit bedeutendes industrielles Futtermittelunternehmen aufgebaut. Immer schon und in seiner Pension vermehrt hat er sich auch für die anderen Mühlen im Wulkatal interessiert, hat dazu geforscht und alle verfügbaren Unterlagen gesammelt. So entstand folglich dieses Buch, in Zusammenarbeit mit Herbert Schwentenwein. Bei der Präsentation wurden in Zuge einer Tombola drei der Bücher verlost.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.