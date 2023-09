Wiesen: FPÖ stellt Antrag bezüglich Parkplätzen auf Hauptstraße

Bei der kommenden Gemeinderatssitzung am 26. September werden wieder viele Tagesordnungspunkte besprochen. Einen davon steuerte die FPÖ Wiesen bei, der in ihren Augen äußerst wichtig ist: Die Entschärfung der Parksituation im Bereich der oberen Hauptstraße.

Genügend Platz verfügbar

Bereits am 12. Juli stellte die FPÖ ihren Antrag, jedoch musste dieser bis zur nächsten Gemeinderatssitzung warten. Die Situation hat sich in der Zwischenzeit jedoch nicht verändert: Es herrscht eine große Parkplatznot im Bereich der oberen Hauptstraße. Hierbei finden die Bewohner und Bewohnerinnen der Straße selbst oftmals keinen Parkplatz, da es keine bestimmte Fläche in diesem Sinne dafür gibt. Die nächste im Umkreis liegende Parkmöglichkeit ist gegen Anfang der Straße, jedoch ist diese aufgrund der Steigung der Straße nicht gerade günstig. „Ich wohne selber in dieser Gegend und weiß, was für ein großes Problem die Parkplatzsituation für die Menschen dort ist“, erklärt Lydia Zweng von der FPÖ, „dort oben zu parken ist wirklich der Horror.“ Laut ihr ist das Thema „Parkplatz“ in diesem Bereich ein sehr angespanntes Thema. „Da nicht genügend Parkplätze vorhanden sind, bleiben sehr viele Menschen einfach in der Kurve stehen“, so Zweng, „dies ist nicht nur gefährlich, da die Kurve sehr unübersichtlich ist, sondern es hagelt auch ständig Anzeigen.“

Die FPÖ überlegte sich ein Konzept, um dieses Problem zu lösen: Gegenüber den Hausnummern 83-87 beziehungsweise neben der Hausnummer 122 befindet sich unter dem Marterl oder auch Kreuz ungenützer Raum, der der Gemeinde gehört. Dieser wird laut Zweng nicht benützt, sondern nur alle paar Wochen der Rasen gemäht. Diese Fläche könnte laut FPÖ begradigt werden, um drei oder vier Parkplätze zu schaffen. „Natürlich wollen wir das Kreuz auf keinen Fall weggeben und auch die Grasfläche soll nicht zubetoniert werden“, erklärt Zweng, „wir hätten geplant, um das Kreuz herum eine Natursteinmauer zu bauen, um dieses zu schützen und Rasengitterparkplätze zu bauen.“ Mit diesem Projekt könnte ein Anfang gemacht werden, um den Bewohnern und Bewohnerinnen in der oberen Hauptstraße bei ihrer Parkplatzsituation entgegenzukommen, berichtet Zweng. „Es wäre wirklich eine immense Erleichterung, zumindest ein paar Parkplätze mehr in der Straße zu haben“, so Zweng. Ob das Projekt durchgeführt wird, wird bei der Gemeinderatssitzung besprochen werden. „Wir werden es auf jeden Fall behandeln“, erklärt Bürgermeister Matthias Weghofer. Für die nächsten Gemeinderatssitzungen arbeitet die FPÖ bereits an weiteren Anträgen, die sie stellen und behandeln möchten.