Wahl-Neudörflerin startet mit eigener Modemarke durch

Annuk heißt ihre neue Marke, die es seit Juni dieses Jahres besteht, und mit der Anna Löscher als Pendant zu ihrem umfangreichen Angebot für Hunde auch Frauchen und Herrchen direkt ansprechen möchte. Bei Paaren ist es ein bekanntes Phänomen: Manchmal treten sie – gewollt oder ungewollt – im Partnerlook auftreten. Auch in der Mensch-Hund-Beziehung wird den Besitzern oft nachgesagt, dass sie, je länger sie mit ihrem Vierbeiner zusammenleben, diesen, auch äußerlich, immer ähnlicher werden. Anna Löscher hat diesen Umstand ein wenig zu ihrer Geschäftsidee erhoben, denn mit Annuk (so lautete Annas Spitzname in ihrer Kindheit) gibt es passend zu ihren Hundeaccessoires und –gebrauchsgegenständen, darunter Halstücher, Halsbänder oder Geschirre, für die Besitzer farblich und mottomäßig abgestimmte Kleidung, Rucksäcke oder Baumwollsackerl. „Zu jeder Jahreszeit habe ich mehrere Designs im Angebot, wobei die unterschiedlichen Produkte miteinander harmonieren“, erzählt Anna „zum Beispiel das Hunde-Halsband zum Leckerlibeutel und zur Gassitasche und farblich dazu passend noch das Stirnband und der Hoodie.“

Am Anfang stand ein Problem, das viele Hundebesitzer kennen

Annuk ist derzeit in der Aufbauphase. Über die kommenden Wochen und Monate will Anna noch mehr Ideen speziell für Annuk umsetzen. Ihr Zugpferd wird aber weiterhin puffpaws sein, womit sie sich nicht nur einen eigenen Traum erfüllte, sondern gleichzeitig auch ein Problem anpackte, das wahrscheinlich viele Hundebesitzer kennen. „Als ich mir meinen Hund Beetlejuice zulegte, bin ich auf das Problem gestoßen, dass ihm ein Geschirr in den Standard-Größen wie XS, S oder M gar nicht passt. Viele Hunden geht das ähnlich, sie haben zum Beispiel eine sehr tiefe Brust oder bullige Rassen brauchen einen größeren Bauchumfang. Ich wollte zunächst für meinen Hund dieses Problem lösen.“ Anna brachte sich daraufhin selbst das Nähen bei und tüftelte bald darauf neben den Geschirren auch an anderen Sachen. „Weil mir die Arbeit daran unheimlich viel Freude bereitet hat und auch Freunde, Bekannten und ganz wichtig: Beetlejuice alles sehr gut gefallen hat, habe ich mich entschlossen mein Unternehmen zu gründen.“ Beetlejuice war mehr oder weniger auch Namensgeber für puffpaws. „Er ist ein Chinese Crested Powderpuff. Puffpaws heißt aber auch einfach nur ‚fluffige Pfoten‘.“

Anna Löscher mit ihrem Beetlejuice, der als stolzer Chinese Crested Powderpuff nicht nur Namensgeber für "puffpaws" war, sondern alle Produkte ihres Frauchens auf Tauglichkeit, Tragbarkeit und Eleganz testet. Foto: zVg

Ganz oben steht für Anna die Individualität und Qualität ihrer Produkte. Gleichzeitig achtet sie aber bei der Herstellung und Auslieferung auch auf Nachhaltig- und Umweltfreundlichkeit: „Wenn ein Hund im normalen Handel kein passendes Hundegeschirr oder Halsband findet, das passt, dann fertige ich individuell auf die Maße des Hundes an.“ Wünscht sich jemand ein Geschirr, das an sechs Stellen verstellbar ist, gibt Anna Löscher auch hier ihr bestes, den Wunsch zu erfüllen.„Wichtig ist mir dabei, dass die Einzelteile, Stoffe etc. aus Europa kommen. Auch meine eigens designten Stoffe werden schadstofffrei innerhalb Europa gedruckt.“ Die gesamte Verpackung besteht aus Papier oder Zellstoff, der Post-Versand erfolgt C02-neutral. Da jetzt auch wieder die trübe, nasse Jahreszeit anbricht, Hunde aber trotzdem spazieren gehen wollen, sind seit neuestem Halsband, Leckerlitasche oder Geschirre wasserabweisend, um noch resistenter gegen Schmutz und Witterung zu sein, freut sich Anna über eine weitere Innovation.

Ebenfalls nicht zu vernachlässigen: all ihre Produkte sind überaus entzückend und total süß. Annas persönliche Lieblinge sind ihre handgefertigten Hundespielzeuge. „Bei den Kunden sehr beliebt sind die Puffballs. Es gibt sie mittlerweile in so vielen Ausführungen, dass manche sie sogar sammeln wie Pokémon“, weiß Anna. Besonders begehrt sind auch die Puffdogs, die auf Wunsch anhand des Konterfeis des eigenen Hundes von Anna anfertigen werden.

Auch der Katzenmarkt hätte natürlich riesen Potential. Eine Erweiterung würde sich deshalb anbieten, da manche ihrer Produkte auch in diesen Bereich hinein übertragbar wären. Einerseits ist Anna dafür aber viel zu sehr ein Hundemensch, anderseits ist es ein zeitliches Thema. „Ich widme meinem Unternehmen eigentlich jede freie Stunde am Tag. Mit Annuk bin ich jetzt wieder eine Zeit lang beschäftigt. Es gibt aber auch Katzenhalter, die schon ein Spielzeug von mir haben oder ein Halstuch für nette Weihnachtsfotos.“

Viele Sachen eignen sich auch ganz toll als Geschenk

Die Zeit rund um Weihnachten und das beginnende kommende Jahr wird für Anna Löscher, nicht nur was ihre Arbeit an puffpaws und Annuk betrifft, spannend, sondern auch privat steht ihr eine Veränderung bevor. Dann verlegt sie nämlich nicht nur ihren Wohnsitz endgültig nach Neudörfl, sondern damit zugleich auch ihren Firmenstandort. In Neudörfl ist man ihr vielleicht schon über den Weg gelaufen, wenn sie mit ihrem Hund Gassi geht, aber auch am Dorfleben beteiligt sie sich gerne. So hilft sie zum Beispiel dem Neudörfler Chor „Cantate nova“ beim Dorffest aus. Singen ist aber nicht so ihres, scherzt Anna. „Ich bleibe lieber bei der Erstellung von Grafiken und Plakaten oder helfe sonst wie, falls Erni (Ernestine Loibl-Spadt, Obfrau des Chors; Anm.) mich braucht.“ Ihre Kolleginnen beim Stand machten bei der Gelegenheit auch gleich auf einen Aspekt aufmerksam, der für Menschen interessant sein kann, die keinen Hund besitzen: „Annas Produkte eignen sich sehr gut als Geschenke, denn jeder kennt doch jemanden mit einem Hund.“

Das gesamte Angebot von Anna Löscher findet man auf www.puffpaws.at/ und www.puffpaws.at/pages/annuk. Alle Neuigkeiten auf Instagram: puffpaws_