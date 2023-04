50 Jahre Verschwisterung: Tour durch Neudörfl

Abfahrt war am frühen Freitag Nachmittag vor dem Martinihof. Die Rundfahrt ging zuänchst hinauf auf die Gfang, von wo aus freie Sicht bis nach Wr. Neustadt besteht, entlang der Hauptstraße weiter zum See, zum Zollikofenplatz vor der Volkschule, vorbei am Feuerwehrhaus bis hin zur Mittelschule. Dazwischen machte die Reisegruppe an weiteren Stationen Halt. Bürgermeister Dieter Posch gestaltete für die etwa 25 Interessierten die einstündige Rundfahrt sehr kurzweilig. Im folgenden werden ein paar Informationen, die vorgetragen wurden, zusammengefasst.

Die "Gfrang" bietet einen guten Ausblick auf die Neudörfler Industrie. Foto: Artner

Industrie - Alle Neudörfler könnten in Neudörfl selbst arbeiten

Neudörfl zählt zu den größten Industriegemeinden im Burgenland. Zweitausend Arbeitsplätze werden im Ort angeboten. Demgegenüber stehen beinahe fünftausend Einwohner. „Zieht man von diesen fünftausend Einwohnern Kinder und Jugendliche, die sich noch in Ausbildung befinden, sowie Erwachsene im Ruhestand ab, so würde theoretisch die arbeitsfähige Bevölkerung Neudörfls im Ort selbst einen Arbeitsplatz bekommen“. Tatsächlich sind aber nur ein Viertel bis ein Drittel der Arbeitsplätze an Neudörfler und Neudörflerinnen vergeben. Der Rest pendelt aus den umliegenden Gemeinden hierher zur Arbeit.

Bahnhof - Weg in Richtung Elektrifizierung

Den Neudörfler Bahnhof ziert ein Portrait von Rudolf Steiner, dem Begründer der Anthroposophie und Wegbereiter der Waldorfpädagogik. In Neudörfl verbrachte Rudolf Steiner einen Teil seiner Kindheit und Jugendjahre. Sein Vater war hier Bahnhofvorstand.

Den Neudörfler Bahnhof müssten sich die Schweizer Besucher einprägen, sagte Dieter Posch. Der könnte nämlich schon bald der Schaufel weichen. „Es gibt ein Projekt, das zum Ziel hat, die Bahn zu elektrifizieren. Wir waren noch nie so nah dran wie jetzt.“ Ein Problem könnte dabei von den ungarischen Nachbarn kommen. „Sollte Ungarn bei deren Abschnitt die Elektrifizierung nicht in Angriff nehmen, ist der Rest auch Geschichte.“ Die Erinnerungstafel für Rudolf Steiner soll einen möglichen Umbau überdauern.

Haupstraße - einst elf Meter breit

Die Neudörfler Hauptstraße war ursprünglich die größte Einfahrtstraße von Niederösterreich mit einer Fahrbahnbreite von elf Metern. „Als die S4, unsere Umfahrungsstraße, vor ungefähr 40 Jahren entstand, hat sich die Gemeinde Neudörfl entschlossen, die Hauptstraße rückzubauen. Der Anteil der PKW hat leider trotzdem zugenommen“, bedauert der Bürgermeister.

Dass Neudörfl am heutigen Standort eine Apotheke hat, war nicht selbstverständlich. Foto: Artner

Apotheke - kreativ gelöst

Eine große Gemeinde wie Neudörfl braucht natürlich auch eine Apotheke. Die hätte es aber beinahe nicht gegeben. Als sie eröffnet werden sollte, legte ein Apotheker aus Wr. Neustadt Einspruch ein. Er sah sein Geschäft gefährdet und reklamierte, dass im Umkreis von zwei Kilometern keine andere Apotheke eröffnet werden darf – und bekam zunächst sogar Recht zugesprochen. „Darauf verlegte Neudörfl den Standort seiner Apotheke in die Bors Villa, also außerhalb dieses Zwei-Kilometer-Radius. Damit wurde der Einspruch abgelehnt. In derselben Sekunde hat die Neudörfler Apotheke auf Standortverlegung in das ursprüngliche Objekt angesucht.“ So merkwürdig manche Gesetze sind, so kreativ sind auch die Wege, wie man sie manchmal umgehen kann, gibt der Bürgermeister den Schweizer Freunden mit auf den Weg.

Im ehemaligen Leithagasthaus, in dem nun die Caritas Flüchtlinge betreut, fand der "allererste" Gründungsparteitag der SPÖ statt. Foto: Artner

Caritas-Haus/ehemaliges Leithagasthaus - Geburt der SPÖ

Bei einer Ortsrundfahrt eines sozialdemokratischen Bürgermeisters steht natürlich auch das ehemalige Leithagasthaus bei der Ortsausfahrt Richtung Wr. Neustadt auf dem Plan. Dort fand 1874 der Gründungsparteitag der Österreichischen Sozialdemokratischen Partei statt. „Oft wird Hainfeld 15 Jahre später als die offizielle Geburtsstunde der SPÖ genannt. Wir Neudörfler wissen allerdings, dass schon 1874 hier bei uns einen Gründungsparteitag gab, der sehr gut protokolliert ist.“

Heute ist das Haus im Besitz der Caritas Wien und beherbergt Geflüchtete aus verschiedenen Ländern. „Die höchste Zahl an Flüchtlingen gab es während dem Bosnienkrieg. Fast hundert Menschen fanden in Neudörfl Zuflucht.“

Wohnen - lebenswert für alle Generationen

Neudörfl bietet die verschiedensten Wohnmöglichkeiten. Sie reichen von Starterwohnungen für die junge Generation, die sich zum ersten Mal eine eigene Wohnung leisten bis hin zum Betreubaren Wohnen für die ältere Generation, die vielleicht ihr vormals großes Haus mit Garten nicht mehr alleine erhalten können. „In Neudörfl gibt es fünfzig dieser Starterwohnungen. Die Vergabe ist sehr restriktiv. Wenn man auszieht, kann man die Wohnung nicht einfach einem Nachmieter anbieten. Stattdessen geht es nach der Reihenfolge der Anmeldungen. So hat jeder dieselben Voraussetzungen.“

Die Freunde aus der Schweiz gratulierten Neudörfl zur Markterhebung 1973. Die Tafel wurde am Zollikofenplatz vor der Volksschule angebracht. Foto: Artner

Zollikofenplatz - Zwilling in der Schweiz

Den Zollikofenplatz vor der Volksschule gibt es als Pendant Ein-zu-Eins auch in der Schweizer Schwesterngemeinde.

Bürgermeister Dieter Posch erklärt den "Neudörfler Bildungsansatz". Foto: Artner

Bildung - ab dem ersten Lebensjahr

Neudörfl legt großen Wert auf Bildung von klein auf. Aktuell wird eine neue Kinderkrippe gebaut, in der Kleinkinder schon ab dem ersten Lebensjahr betreut werden können. Die Mittelschule wurde 2020 für die Summe von zehn Millionen Euro komplett neu gebaut. „Im Vergleich dazu beträgt das Gesamtbudget der Gemeinde im Jahr ca. zwölf Millionen Euro. Seinerzeit stimmten alle fünf Gemeinderatsparteien geschlossen für dieses Großprojekt.“ Mit dem Schwerpunkt Lehre bzw. der Talenteschmiede geht die Mittelschule mit ihrem Pilotprojekt in das zweite Jahr. „In Neudörfl gibt es 46 verschiedene Lehrberufe. Die Idee ist, dass die Betriebe in die Schule kommen – und das schon ab der ersten Klasse. So wird den Schülern und Schülerinnen frühzeitig das breite Angebot an Lehrberufen vermittelt.“ Die Zeit, in der eine Lehre als ‚Strafe‘ betrachtet wurde für diejenigen, die keine Matura machen, soll endgültig der Vergangenheit angehören, so Posch. „Wird das Projekt ein Erfolg, wovon ich ausgehe, kann es auf das gesamte Burgenland ausgerollt werden.“

