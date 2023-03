Rohrbacher siegten beim Pub Quiz in Mattersburg

Werbung

Nach der großen Resonanz bei der ersten Veranstaltung wird das Pub Quiz im Peacock in regelmäßigen Abständen veranstaltet, am Donnerstag dieser Woche gab es die zweite Auflage. Fünf Fragen in fünf verschiedenen Kategorien gab es zu beantworten. Die Moderatoren Wolfgang Millendorfer und Thomas Hofer wollten von den Teilnehmer zum Beispiel die Meterzahl des höchsten Berges der Welt wissen oder auch wie viele Herzen ein Tintenfisch besitzt. Wie beim ersten Mal setzte sich ein Team aus Rohrbach mit dem Namen „Die Gansbären“ durch.

Der nächste Termin für das Pub Quiz ist vorerst für Ende März geplant, danach soll ein Mal pro Monat eines stattfinden.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.