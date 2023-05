Es kann nur einen geben: Rudi Sagmeister wieder Bademeister

Nach mehreren Jahren wollte Sagmeister dieses Jahr eigentlich seine Pension antreten. Und bis vor kurzem stand dieser auch noch nichts im Weg: Er hatte letzte Saison bereits einen Nachfolger angelernt und diesem sein gesammeltes Wissen weitergegeben. Jedoch gab es vor ein paar Monaten eine überraschende Kündigung von diesem und der Posten als Bademeister war plötzlich unbesetzt. Ein passender Nachfolger konnte dann von Seiten der Gemeinde nicht so schnell gefunden werden, weshalb diese wieder an Sagmeister herantrat und ihn bat, eventuell die Pension um ein Jahr zu verschieben. „Natürlich habe ich Ja gesagt“, erzählt Sagmeister, „ich lasse meine Gemeinde doch nicht hängen.“

Eine andere Antwort stand für ihn gar nicht zur Debatte. Die Arbeit als Bademeister hatte ihm schon immer Freude gemacht und auch heute noch gibt es für ihn kein schöneres Arbeitsumfeld. „Ich bin ein absoluter Naturmensch“, so Sagmeister, „eine bessere Arbeit hätte ich mir dafür nicht aussuchen können.“ In seinen Anfangszeiten kam er eigentlich eher durch Zufall an das Jobangebot: Sein Freund zeigte ihm die ausgeschriebene Stelle und meinte, dass sei doch etwas für ihn. Dieser Ansicht war Sagmeister auch und übernahm das Bademeisteramt für die nächsten 30 Jahre. In dieser Zeit war er immer sein eigener Herr im Schwimmmbad und gleichzeitig Mädchen für alles. „Wenn ich Zeit habe, mähe ich auch gleich den Rasen“, berichtet Sagmeister. Jedoch nur, wenn es die Besucherzahl im Freibad erlaubt, ansonsten wacht er über die Badenden wie ein Luchs. Aus diesem Grund ist ihm in seiner Zeit als Bademeister noch nicht viel passiert. „Bisher musste ich nur zweimal jemanden aus dem Becken ziehen“, erklärt Sagmeister,

Neuer Bademeister gesucht

Dieser Sommer soll nun aber wirklich der letzte für Sagmeister als Bademeister sein. „Diese Saison mache ich noch sehr gerne, das ist überhaupt kein Problem“, so Sagmeister, „nächstes Jahr würde ich dann aber doch gerne meine Pension antreten.“ Mit seinen 65 Jahren ist das nur verständlich. Momentan sucht die Gemeinde einen Nachfolger für ihn, der diesen Sommer von ihm angelernt werden kann und dann ab nächster Saison übernimmt. „Ich kann den Job wirklich jedem empfehlen“, erzählt Sagmeister, „er macht sehr viel Spaß und ist sehr abwechslungsreich.“

