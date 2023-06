Pöttsching: Mode soll Spaß machen, egal in welcher Größe

Neben einigen Ausflügen, gibt es zwei große Highlights im Jahr von Seiten des Pensionistenverbandes: Die Modeschau und den Pensionistenheurigen. Ersteres gibt es nun seit mittlerweile vier Jahren und ist sehr beliebt bei den Bewohnern von Pöttsching.

Mode aus Italien - bunter, verspielter, größer

Silvia Knotzer, damals noch nicht Obfrau, kam damals diese spannende Idee: „Als Pensionistenverband fahren wir auf viele Messen und dort habe ich Ingrid Novak kennengelernt.“ Novak betreibt seit mehreren Jahren drei Geschäfte in unterschiedlichen Städten unter dem Namen „Dolce Vita“. Im Zuge ihres Betriebes stellt sie jede Woche neue Kleidung auf Facebook vor, die es dann bei ihr im Laden zu kaufen gibt. „Es handelt sich dabei um italienische Mode, die mir sofort gefallen hat“, erzählt Knotzer, „die Farben sind so bunt und dennoch harmonisch, sie besitzt einen verspielten Stil.“ Als sie dann im Verein von ihrer neuen Freundin erzählte, war die Begeisterung groß und die Idee der Modenschau geboren. „Besonders toll an der italienischen Mode ist, dass die Kleidergrößen viel größer sind, aber trotzdem noch schön gestaltet sind“, so Knotzer, „wir wollen den heimischen Betrieb von Novak bekannter bei den Leuten machen, weshalb wir unser Fest geplant haben. Und da einige Mitglieder meinten, man müsse die Kleidung auch anprobiert sehen, gibt es auch eine Modenschau dazu.“

Von Seiten des Pensionistenverbandes wurde die „Gesund am Hof“-Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt - und die Models. Dieser Teil macht den Mitgliederinnen des Vereines am meisten Spaß. „Wir haben jedes Jahr fünf andere Freiwillige, die für unsere Modenschau modeln“, berichtet Knotzer, „diese Aufgabe macht allen immer Freude.“ Die fünf Models dürfen ihren Laufweg jeweils viermal entlangschreiten, dabei wird jedes Mal die Kleidung gewechselt. Momentan gibt es nur Damenmode, obwohl die Herren im Verein auch für die Modenschau nicht ganz abgeneigt werden. „Vielleicht bekommen wir ja in den nächsten Jahren Herrenmode auch dazu, wer weiß", meint Knotzer. Nach der Modenschau geht es dann wie in einer Boutique für die Gäste weiter. Die Kleidung gibt es überall in den Größen 40-56+ zu betrachten, auch einige Umkleidekabinen mit großen, weißen Spiegeln zum Probieren stehen zur Verfügung. „Es soll ein lustiger Nachmittag für die älteren Generationen sein“, erklärt Knotzer, „Gerald Reisinger und Walter Friedrich haben für die Bewirtung gesorgt und es war ein gemütliches und entspanntes Miteinander.“ Insgesamt kamen 75 Gäste zu der Modeschau unter dem Motto „Mode soll Spaß machen, egal in welcher Größe“. „Es ist ein Fest, bei dem Alter und Kleidungsgröße keine Rolle spielen, wir haben einfach Spaß an der Mode“, so Knotzer, „und wir freuen uns, dass uns immer so viele Gäste besuchen.“

Die nächste Veranstaltung des Pensionistenverbandes ist am 16. Juni der Pensionistenheuriger, bei dem ungefähr 200 Gäste erwartet werden. Als Nachmittagseinlage wurde eine Salsa-Gruppe eingeladen und für Speis&Trank wird natürlich bestens gesorgt.