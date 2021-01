Der personelle Aderlass bei der FPÖ geht weiter. Nach dem Ausschluss von Claudia Schweiger-Bollmann und dem Rücktritt vom Mattersburger Stadt-Obmann Sigi Steiner tritt Senioren-Chef Paul Strobl zurück, der Mattersburger FPÖ-Bezirksobmann Christian Spuller wurde ausgeschlossen.

Christian Spuller wurde aus der Partei ausgeschlossen Richard Vogler

"Was in den vergangenen Tagen abgegangen ist, ist für mich einfach nicht mehr tragbar", so Strobl. Spuller will keine Stellungnahme dazu abgeben.