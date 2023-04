Emmausgang zum Wetterkreuz

Werbung

Der Emmausgang ist ein christlicher Brauch am Ostermontag in Erinnerung an den Gang der Jünger nach Emmaus, dem sich Jesus Christus unerkannt anschloss. Dabei wird gebetet und gesungen. In Neudörfl schlossen sich der Wanderung auch viele Kinder an.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.