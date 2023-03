Pfarre Wiesen: 17 (!) verschiedene Suppen zur Auswahl

Werbung

So richtig durchkosten konnte man sich beim Suppentag der Pfarre am 19. März: Insgesamt 17 Suppen standen im Pfarrheim Wiesen zur Auswahl. Viele Gäste kamen, um sich an der vielfältigen Suppenauswahl zu erfreuen und einen schönen Nachmittag dort zu verbringen.

