Erntedankfest in Krensdorf

Auch in diesem Jahr fand in Krensdorf das alljährliche Erntedankfest im Pfarrhof der Gemeinde statt. Nach dem Gottesdienst in der Kirche wurde in den Pfarrhof eingeladen. Zahlreiche Krensdorfer und Krensdorferinnen folgten der Einladung und das gute Wetter lud zum längeren Verbleib ein. Auch für das leibliche Wohl wurde reichlich gesorgt.