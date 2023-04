Pöttsching: Drei von zehn Baugründen vergeben

In Pöttsching gab es seit der 2. Jahreshäfte 2022 insgesamt zehn Grundstücke am Blütenweg zu erwerben. Diese gehören zu den Pfarrpfründen und werden prinzipiell von der Diözese Eisenstadt verwaltet. Diese werden von der Diözese zur Verfügung gestellt.

Sieben sind noch übrig

Die zehn Grundstücke der Diözese wurden von der Gemeinde Pöttsching aufgeschlossen und werden auch von dieser aufgrund des Vorschlagrechtes vergeben. Für jedes dieser Grundstücke gilt ein Bauzwang, sie müssen also zum Hausbau binnen eines bestimmten Zeitraumes verwendet werden. Der Preis beläuft sich dabei auf 130 Euro pro Quadratmeter, dieses Angebot gilt für alle Plätze gleichermaßen. In den jeweiligen Gemeinderatssitzungen wird darüber abgestimmt, an wen ein Platz gegeben wird. So wurde auch bei der letzten Sitzung wurde über die Vergabe einzelner Baugrundstücke an konkrete Personen abgestimmt, wobei drei Bauplätze sicher vergeben wurden. Für weitere gibt es bereits Interessenten, über diese wird bei der kommenden Gemeinderatssitzung eine Abstimmung gehalten.

