Mattersburger ÖVP gegen Nahversorger am Stadtrand

Die BVZ berichtete kürzlich über die mögliche Ansiedelung eines Nahversorgers zwischen Wienerstraße und Langendorferweg. Das 9.700 Quadratmter großes Areal wurde bei der kürzlich abgehaltenen Gemeinderatssitzung von Aufschließungsbetriebsgebiet in Baulandbetriebsgebiet umgewidmet.

„Bevor wir neue Baustellen in und um unsere Stadt auftun, sollten wir bestehende Projekte zu Ende führen. Wir sehen uns mit genug Leerständen konfrontiert und brauchen nicht ein weiteres Einkaufszentrum. Auch die Versiegelung neuer Flächen hat keinen Nutzen für unsere Stadt und die Bürgerinnen und Bürger. Die grundsätzliche Entscheidung über die Flächenwidmung am Ende der Wienerstraße haben unsere Vorgänger vorweggenommen – das bedeutet aber nicht, dass wir jetzt diese Entwicklung so hinnehmen müssen“, nimmt ÖVP- Stadtparteiobmannt Thomas Haffer in einer Aussendung Stellung.

„In der Arena, im FMZ 2000 und in der Innenstadt stehen zahlreiche Geschäftslokale leer. ÖVP-Gemeinderat Andreas Feiler

„In Österreich werden täglich 13 Hektar wertvoller Boden verbaut. Das entspricht 20 Fußballfeldern pro Tag. Die SPÖ Mattersburg mit Bürgermeisterin Claudia Schlager an der Spitze setzt diesen Kurs munter fort und ermöglicht jetzt mit ihrer absoluten Mehrheit wieder einen neuen Supermarkt am Stadtrand von Mattersburg“, zeigt sich Gemeinderat Andreas Feiler - er ist selbst BIO-Landwirt – entsetzt, um weiter auszuführen: „In der Arena, im FMZ 2000 und in der Innenstadt stehen zahlreiche Geschäftslokale leer. Statt hier eine Lösung zu suchen, benutzt Bürgermeisterin Claudia Schlager ihre absolute Mehrheit, um weitere wertvolle Ackerflächen zu versiegeln. In Zeiten von zahlreichen internationalen Krisen sollten wir mit dem Ackerland als Grundlage für heimische Lebensmittel sorgsamer umgehen“, so Gemeinderat Andreas Feiler, der weiter an der Glaubwürdigkeit der SPÖ zweifelt: „Im Land beschließt die SPÖ ein absolutes Aus für Nahversorger am Stadtrand und dann setzen sie sich selbst über den Beschluss hinweg.“

„Diese vermehrte Verbauung am Stadtrand ist für uns nicht hinnehmbar, auch solange wir keine Lösung für ein lebendiges Stadtzentrum haben. Eine neue Baustelle und ein neues Prestigeprojekt mit diesem zusätzlichen Flächenverbrauch werden sicher nicht die Lösung sein“, so die beiden ÖVP-Politiker abschließend.

Die Kritik der Volkspartei bezüglich eines neuen Nahversorgers in der Wienerstraße wird von SPÖ-Bürgermeisterin Claudia Schlager entschieden zurückgewiesen. In einer Reaktion auf die Aussendung der Volkspartei wird folgendes festgehalten: Fest steht, dass das Areal aufgrund des großen Einzugsgebietes in dieser Gegend ein interessanter Standort ist und für großen Nutzen für die Stadt und die Bevölkerung. Die Behauptung, dass es bereits genügend leerstehende Geschäftslokale in der Stadt gebe, greift zu kurz. Nicht jedes bestehende Geschäftslokal ist für jeden Bedarf und jedes Angebot geeignet.

Es geht nicht darum, weitere Geschäftslokale zu schaffen, sondern den Bürgerinnen und Bürgern eine sinnvolle Infrastruktur anzubieten SPÖ-Bürgermeisterin Claudia Schlager

„Ein Supermarkt in diesem Areal bietet einen großen Nutzen für die Bevölkerung und durch eine einfache Erreichbarkeit vielen Menschen eine ideale Einkaufsmöglichkeit, ohne dass Wege durch die ohnehin bereits stark befahrene Innenstadt zurückgelegt werden müssen. Es geht nicht darum, weitere Geschäftslokale zu schaffen, sondern den Bürgerinnen und Bürgern eine sinnvolle Infrastruktur anzubieten“, betont Schlager und weist weiters darauf hin, dass Innenstadtförderung und leerstehende Geschäfte kein Widerspruch sind: „Ein großer Nahversorger findet auch nicht die benötigten Flächen im derzeitigen Leerstand in der Innenstadt. Außerdem sollte Feiler auch klar sein, dass die Grundeigentümer auch Rechte haben und ihre gewidmeten Flächen auch dementsprechend verwerten können.“

Bedenken hinsichtlich der Bodenversiegelung werden von der Stadtgemeinde Mattersburg ernst genommen. Bürgermeisterin Schlager erklärt: „Wir setzen uns aktiv für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und Umweltschutz ein. Bei allen Neubauten werden ökologische Aspekte berücksichtigt, wie beispielsweise die Einbindung von Grünflächen und nachhaltige Baukonzepte. Zudem würde ein neuer Supermarkt zur Stärkung der Nahversorgung beitragen und reduziert damit lange Transportwege der Bevölkerung, was letztendlich auch dem Klimaschutz zugutekommt.

