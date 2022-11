Mattersburger Autoren-Duo Millendorfer/Hofer mit neuem Projekt

Werbung

Mit einem neuen Projekt machen zwei Autoren neugierig: Thomas Hofer und Wolfgang Millendorfer treten online seit Kurzem unter dem Namen „Fremden Planeten“ nämlich auch als Podcast-Duo auf.

Hofer, der als freier Werbetexter Ideen für bekannte Marken entwickelt, und Millendorfer, der als Redakteur der BVZ über die Landespolitik berichtet und bereits mehrere Bücher veröffentlicht hat, kennen einander seit vielen Jahren und haben nun als „Plauderanten“ zusammengefunden. Zu hören sind ihre 30-minütigen Episoden auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

„Das Thema, über das wir plaudern, muss vorab nicht unbedingt feststehen. Der Inhalt folgt dann in spontaner Form.“ Thomas hofer

„Das Thema, über das wir plaudern, muss vorab nicht unbedingt feststehen. Der Inhalt folgt dann in spontaner Form. Es gibt kein starres Konzept, wir entwickeln uns jedoch weiter“, berichtet Hofer, der kürzlich in „Junge Literatur Burgenland“ einer der vier Autorinnen und Autoren war, deren Texte veröffentlicht wurden.

„Expeditionen vor die Haustür“

Mit Titeln wie „Sehnsuchtsort Feldweg“ oder „Abenteuer Zeltfest“ geht’s bei „Fremden Planeten“ offensichtlich nicht um Science Fiction, sondern um „Expeditionen vor die eigene Haustür“.

Hofer und Millendorfer bereisen in humorvollen Dialogen die Orte der Region – von der Arena Mattersburg über den Sportplatz Sigleß mit Zwischenstopp beim Frisör, sozusagen.

Unterhaltsame Ausflüge in Kindheit und Jugend

Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden dabei nicht nur mit Details unterhalten, die ihnen aus eigenen Erfahrungen bekannt vorkommen dürften, so ganz nebenbei gibt’s auch immer wieder unterhaltsame Ausflüge in die Kindheit und Jugend der beiden Podcaster.

Bekannt sind sie bereits für ihre Texte – Millendorfers Hallenbad-Roman „Kopf über Wasser“ sorgte im Vorjahr für Schmunzeln, Hofer bereitet derzeit ein Buch mit seinen humorvollen Beobachtungen vor, das im Frühjahr im Verlag „edition lex liszt 12“ erscheinen wird.

Als Podcast-Duo wollen die beiden ebenso unterhalten und sich selbst überraschen, wie sie sagen: „Wir möchten uns nicht als Experten aufdrängen, aber tatsächlich gelingt uns das eine oder andere Mal eine Expertise. Zum Beispiel, wenn’s um Grillhendl am Zeltfest geht oder darum, was beim Bau eines Baumhauses zu beachten ist, oder wie das mit dem ersten Bartwuchs in den 90er-Jahren war“, lachen Hofer und Millendorfer.

An Ideen mangelt es den beiden jedenfalls nicht; man darf gespannt sein, auf welche Expeditionen sich die zwei in Zukunft noch begeben werden.

Für Podcast-Fans und alle, die es noch werden wollen, gibt’s alle Online-Links gesammelt auf fremdenplanetenpodcast.podigee.io

