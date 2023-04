Austria Pet Food baut um 35 Millionen aus und schafft 50 neue Jobs

Werbung

Am Freitag erfolgte der Spatenstich für den Ausbau wie auch die Jubiläumsfeier. „Wir platzen aus allen Nähten, sehen aber gleichzeitig einen steigenden Bedarf für Premium Tiernahrung in Dosen quer durch Europa“, erläuterte dabei Geschäftsführer Bernd Berghofer. „Daher haben wir uns – trotz eines aktuell durchaus herausfordernden wirtschaftlichen Umfeldes – zu diesem großen Expansionsschritt entschieden. Aktuell erwartet das Unternehmen einen Jahresumsatz im Jahr 2023 von ca. 57 Millionen Euro, für die Phase nach dem Ausbau peilt man sogar einen dreistelligen Umsatz pro Jahr an. Die Produktionsfläche wird bei laufendem Betrieb auf mehr als 15.000 m² verdoppelt, der Personalstand auf bis zu 150 Mitarbeiter erhöht“, skizzierte Berghofer die Pläne des Unternehmens. Bis 2024 soll das Nasstiernahrungswerk von Austria Pet Food am Standort Pöttelsdorf zu einem der modernsten und größten in Europa werden.

Landesrat Leonard Schneemann betonte in seiner Rede: „Hier in Pöttelsdorf passt nicht nur die Infrastruktur, sondern auch die Qualität. Denn engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie moderne Maschinen garantieren beste Qualität“, stellte der Landesrat fest. Die Qualität der Produktion spiegle sich auch in den Umsatzzahlen - 2022 betrug das Umsatzwachstum von 42 Millionen Euro – und in zahlreichen Auszeichnungen wider: „Und nun legt man nochmal drauf und expandiert.“

Athena Burgenland ist seit Gründung im Jahr 2013 mit 40 Prozent an dem Unternehmen beteiligt. „Darüber hinaus hat das Land Burgenland die Gründung und den Aufbau der Austria Pet Food mittels Investitionsförderungen und weiteren Finanzierungsinstrumenten umfassend unterstützt“, so Schneemann. Nun komme - pünktlich zum 10-Jahr-Jubiläum - der logische nächste Schritt in Gestalt der Erweiterung. Von dieser wiederum profitierten auch andere burgenländische Firmen: So werden unter anderem wesentliche Maschinen von burgenländischen Unternehmen bezogen.



Austria Pet Food wurde 2012 gegründet und gehört nach Unternehmensangaben zu den erfolgreichsten europäischen Petfood-Start-Ups der vergangenen zehn Jahre. 2013 wurde mit der Produktion begonnen. 2020/21 erfolgte eine Erweiterung der Produktionsanlage auf eine Kapazität bis zu 55.000 Tonnen pro Jahr. 98 Mitarbeiter sind im 3-Schicht-Betrieb tätig. Seit 2017 beliefert das Unternehmen auch Kunden außerhalb von Europa. 2020 erfolgte der Markteintritt in den USA und China.

