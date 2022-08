„Von Nichts kommt nichts“: Johann Glocknitzer ausgezeichnet

Werbung

Der Geschäftsführer der heute international tätigen Firma Seal Maker hat schon einen langen Weg hinter sich: Nachdem er einige Jahre als Angestellter in der Branche Dichtungsindustrie tätig gewesen war, beschloss er, sich selbstständig zu machen. Gemeinsam mit einem Partner, der jedoch im Jahr 2000 wieder ausschied, startete er das Projekt Seal Maker.

Ihm war von Anfang an klar, dass das Geschäftsmodell nur international funktioniert. Dieser Aufschwung in seinem Unternehmen, das qualitativ hochwertigen Kunststoff- und Elastomerhalbzeuge, CNC-Drehmaschinen und Dichtungen herstellt, hat natürlich nicht wenig Zeit in Anspruch genommen.

Er teilt die Meinung mit dem Sprichwort „Von Nichts kommt Nichts!“ und war auch bereit, diese zu investieren. Dabei ist er seiner Familie sehr dankbar: „Nicht nur dafür, dass sie es akzeptiert und mich unterstützt hat, sondern mich auch zwischendurch immer wieder zurück ‚ins Leben‘ geholt und daran erinnert hat, dass es außer Arbeit auch noch etwas Anderes gibt“, erzählt er.

Standorte in Asien

Mittlerweile hat die Firma nicht nur einen Standort in Pöttelsdorf, sondern auch weitere in Singapur und China. Das Unternehmen in Singapur war ursprünglich ein Kunde von Seal Maker, der nach einiger Zeit sein Geschäftsfeld erweitern wollte. Daraus wurde schließlich ein Joint Venture zur Betreuung des Südostasiatischen Marktes.

Mittlerweile wurde das zu betreuende Gebiet um Australien, Neuseeland und Südkorea erweitert und das Unternehmen ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Seal Maker. Geschäftsbeziehungen nach China hatte die Firma auch schon lange.

Glocknitzer beschreibt den Markt als vielleicht einen der schwierigsten Märkte überhaupt, „da in China praktisch alles anders als bei uns ist“. Um den Markt zu verstehen, wollte das Unternehmen vor Ort tätig sein und war dazu bereit, sich mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen und Zeit und Geld zu investieren.

Auch die Corona-Krise und der Ukraine-Krieg haben das Unternehmen Seal Maker auf Trab gehalten. Es gab eine Lieferkettenproblematik, Preissteigerungen, eine hochproblematische Situation mit der Energieversorgung und daraus resultierenden Kosten. Auch Reisebeschränkungen und der Wegfall des russischen und ukrainischen Marktes bereitet dem exportorientierten Unternehmen ein paar Schwierigkeiten. Dennoch musste keine einzige betriebsbedingte Kündigung durchgeführt werden und die Firma blickt momentan optimistisch in die Zukunft.

Glocknitzer sieht Krisen auch als Chance, etwas Neues zu lernen. So werden weiterhin auf Videokonferenzen gesetzt. Seal Maker ist ein Familienunternehmen. Sowohl seine Frau als auch sein Bruder arbeiten in dem Betrieb mit und seine Tochter hatte bereits mit 17 Jahren das Ziel, das Unternehmen später einmal weiterzuführen. Seit 2012 ist sie aktiv dabei und heute sogar ein Teil der Geschäftsführung.

Auf die Frage, wie er sich nach einem langen und anstrengenden Arbeitstag erholt, antwortet Glocknitzer: „Lang und anstrengend muss nicht im direkten Zusammenhang stehen und auch nicht immer negativ behaftet sein. Auch eine Bergtour oder eine Party kann lang und anstrengend sein. Wenn man das, was man macht, gerne macht, ist es egal, ob es anstrengend war oder nicht, es macht einen ein Stückchen glücklicher.“

Dennoch hilft ihm ein Abend mit Familie und Freunden oder ein Wochenende als „Couch-Potato“ vorm Fernseher beim Abschalten. Auch seiner kleinen Leidenschaft, dem Kochen, geht er dann nach.

Funktionär in der Wirtschaftskammer

Seit 2015 ist er als Funktionär in der Wirtschaftskammer und leistet seinen Beitrag dazu, den Wirtschaftsstandort Österreich abzusichern bzw. international zu stärken. Als Obmann-Stellvertreter des Gremiums Außenhandel versucht er, auf die Bedürfnisse seiner Mitglieder einzugehen und diese zu vertreten im Bereich Import und Export.

Sein persönlicher Schwerpunkt liegt in der Stärkung der internationalen Konkurrenzfähigkeit der burgenländischen und österreichischen Wirtschaft. Besonders positiv streicht er das Engagement der WKO Mitarbeiter/innen heraus, die sich seiner Meinung nach unermüdlich für die Interessen der österreichischen Wirtschaft einsetzen.

Über seinen neuen Titel freut er sich, aber auch wenn sein Name auf der Auszeichnung steht, betrachtet er es als Anerkennung der Leistung, welche seine Kolleg/innen in den mittlerweile mehr als 20 Jahren im und für Seal Maker erbracht haben. „Ich bin nur ein Teil des Ganzen“, so Glocknitzer.

