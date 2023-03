Autolenker brachte Radfahrer und sein Kind zu Sturz: Fahrerflucht!

Werbung

Am Samstag, 25. März, war eine Familie mit Mountainbikes auf der L219 von Bad Sauerbrunn kommend in Richtung Bahnhof Wiesen/Sigleß unterwegs. Der 42-jährige Vater hatte seine vierjährige Tochter am Kindersitz gesichert bei sich am Fahrrad, die 35-jährige Mutter fuhr hinter ihnen.

Auf Pöttschinger Gemeindegebiet wurden sie gegen 17.30 Uhr zunächst von einem Linienbus überholt.

Gleich hinter dem Bus fuhr ein grau lackierter PKW mit Wiener Kennzeichen.

Auch dieses Fahrzeug setzte zum Überholen an, hielt dabei aber einen zu geringen Sicherheitsabstand zu den Radfahrern ein.

Der rechte Seitenspiegel des Fahrzeuges streifte den Familienvater, dieser kam mit seinem Mountainbike zu Sturz.

Mit dem Fahrrad stürzte auch das Kind im Kindersitz zu Boden.

Vater und Tochter wurden bei dem Unfall verletzt. Die Mutter verständigte die Rettung, beide Verletzten wurden ins Spital nach Eisenstadt gebracht.

Der Unfall-Lenker war indessen ohne anzuhalten einfach in Richtung Sigleß weitergefahren. Nur der abgerissene Seitenspiegel seines Fahrzeugs blieb an der Unfallstelle zurück.

Nach ersten Erhebungen durch die Polizeiinspektion Forchtenstein dürfte es sich bei dem Fahrzeug vermutlich um einen PKW der Marke Dacia Duster, silbern lackiert, ab Baujahr 2017 handeln.

