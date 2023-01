Supervisorin Carina Holzer hat den „Über-Blick“

Werbung

Supervision ist ein Begriff und ein Berufszweig, der sicherlich einiger Erklärung bedarf, auch wenn Supervision mittlerweile, wie Carina Holzer erzählt, sehr häufig, vor allem in Sozialberufen, in Anspruch genommen wird.

Was auch kein Wunder ist, denn im Wesentlichen geht bei einer Supervision darum, die Zufriedenheit am Arbeitsplatz zu steigern und die Leistungsfähigkeit zu fördern, was immerhin sowohl im Interesse des Arbeitnehmers, als auch des gesamten Teams und des Arbeitgebers sein sollte.

Carina Holzer ist dann jene, die, wenn es irgendwo hapert, in beratenden Gesprächen mit ihren TeilnehmerInnen den „Über-Blick“ oder die „Über-Sicht“ behält – so die wörtliche Übersetzung von „Supervision“.

„Supervision ist nicht nur eine hilfreiche Reflexionsform, wenn Konflikte und Spannungen schon vorhanden sind. Sie macht auch Sinn, wenn sie prophylaktisch die berufliche Arbeit dauerhaft begleitet.“ Carina Holzer Supervisorin

„Meist“, berichtet Holzer, „wird ein Supervisor leider erst aufgesucht, wenn es im Job bereits ein Problem gibt. Supervision ist aber nicht nur eine hilfreiche Reflexionsform, wenn Konflikte und Spannungen schon vorhanden sind. Sie macht auch Sinn, wenn sie prophylaktisch die berufliche Arbeit dauerhaft begleitet.“

Eine Supervision kann dabei grundsätzlich – und auch bei Carina Holzer – sowohl in Einzelgesprächen als auch in Gruppen stattfinden. „Eine Gruppe kann zum Beispiel aus Personen bestehen, die bei unterschiedlichen Firmen oder Einrichtungen tätig sind und gemeinsam ihre Arbeitssituation reflektieren möchten. Sie können aber auch ein Team bilden, also beim selben Arbeitgeber angestellt sein.“

Häufig wird fehlende Wertschätzung angesprochen

Beides – Gruppen- als auch Einzelsettings – sind gleichermaßen spannend. „Bei einer Einzelsupervision kommt man allerdings oft schneller zum Kern des Problems“, so Holzer. „In der Gruppe neigt man zu Beginn der Einheiten dazu, Dinge schön zu reden.“

Auch die Hemmschwelle, über etwas zu sprechen, was einem wirklich belastet, sei in der Gruppe größer. Häufig wird bei Einzelsupervisionen als belastendes Problem eine fehlende Wertschätzung angesprochen. „Man könnte es auch als Nicht-Gesehen-Werden benennen. Das kommt bei anderen Supervisionen zwar auch zum Vorschein, aber bei einer Einzelsupervision tatsächlich sehr schnell.“

Wie geht man als Supervisorin mit so einem konkreten Fall um? Natürlich gäbe es verschiedene Methoden, die einem in der dreijährigen Fachhochschulausbildung beigebracht werden, und die man anwenden kann. „Ich versuche z.B. mit sogenannten Ankern zu arbeiten. Das sind kleine Aufgaben, Gedanken und Übungen, die einen begleiten und Alltagssituationen leichter bewältigen lassen. Sie geben Sicherheit.“

Supervision kann auch online durchgeführt werden

Wann bei einer Supervision mit den ersten Erfolgen gerechnet werden kann, lässt sich pauschal nur schwer sagen.

„Wichtig ist, einen Entwicklungsprozess zu beobachten. Der ist natürlich noch nicht nach einer Einheit erkennbar.“ Wiederholte Sitzungen, die in den Unternehmen selbst, in einem Seminarraum in Bad Sauerbrunn oder auch online durchgeführt werden können, in Abständen von zwei bis drei Monaten wären deshalb zu empfehlen.

Auch im Privatleben behält Carina Holzer stets die Übersicht.

Sie hat eine Tochter sowie einen Sohn und kümmert sie sich in ihrer Freizeit außerdem liebevoll um ihren Garten und zeichnet gerne.

Mehr Infos zu ihrem Angebot unter

