Schon seit dem Jahr 2005 arbeitet Dr. Carina Scheiblauer-Marchhart als Wahlärztin für Allgemeinmedizin in der Gemeinde. Mit 1. April tritt die Medizinerin die Nachfolge von Dr. Manfred Bogner an, der in den Ruhestand geht.

„Übernehme nun die Kassenvertragsstelle“

„Ich übernehme nun die Kassenvertragsstelle für Pöttsching mit verpflichtender Führung einer Zweitordination in Krensdorf“, so die Medizinerin, die ihre Ausbildung hauptsächlich im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt, in Wien und auch im Landeskrankenhaus Oberwart genoss.

„Ein ausschlaggebendes Ereignis bezüglich Berufswahl gab es bei mir eigentlich nicht, ich bin aber schon seit meiner Jugendzeit beim Österreichischen Jugendrotkreuz dabei und war dann später auch beim Österreichischen Roten Kreuz als Lehrbeauftragte für Erste Hilfe tätig. Somit war ich schon sehr früh im Dienste der Menschen engagiert und das macht mir große Freude“, berichtet sie.

Dr. Carina Scheiblauer Marchhart wurde in Eisenstadt geboren, ist aber seit ihrer Geburt in Pöttsching wohnhaft. Die engagierte Medizinerin ist Mutter zweier Töchter.