In Pöttsching wurde in der Gemeinderatssitzung vom 18. Dezember 2019 einstimmig der Grundsatzbeschluss zur Neugestaltung des Meierhofareals gefasst. Bereits im Jänner dieses Jahres wurde ein Bürgerbeteiligungsprozess, bei dem die Bevölkerung sowie Vertreter der Vereine in die Neukonzeption mit eingebunden wurden, gestartet.

Die Details wurden am 25. September 2019 der interessierten Öffentlichkeit präsentiert. Es werden nicht nur die Zufahrt und der Zugang zum Meierhof von der Seestraße, sondern auch der Innenhof mit neuen Leitungen und neuer Elektrik generalsaniert. Gleichzeitig werden der Innenhof und der Außenbereich beim Stein der Begegnung unter anderem mit diversen neuen Pflasterungen, einer Beleuchtung und neuen Sitzgelegenheiten ansprechend gestaltet. Parallel dazu werden im großen Veranstaltungssaal demnächst fällige Reparaturen durchgeführt. Da in den letzten Jahrzehnten im Meierhofareal nur das Notwendigste investiert wurde, sind diese Arbeiten mit beträchtlichen Kosten verbunden, wobei ein Teil davon vom Land Burgenland in Form einer Förderung übernommen wird. Aber eine gut funktionierende Infrastruktur im Meierhof ist sehr wichtig für alle Vereine und deren Veranstaltungen und damit für alle Pöttschingerinnen und Pöttschinger.

„Die Neugestaltung des Meierhofareals ist ein erster Schritt zur Neugestaltung unseres Ortszentrums. Der Meierhof selber ist ein wunderschönes und historisches Gebäude im Ortszentrum und sehr wichtig für die Bevölkerung, weil er das Kommunikationszentrum in der Ortschaft ist. Daher werden alle Verbesserungen der Substanz und der Infrastruktur von mir voll unterstützt. Und das passiert nun Schritt für Schritt in den nächsten Jahren“, meint ÖVP-Vizebürgermeisterin Petra Plankl.

Eine genaue Kostenaufstellung gibt es zurzeit noch nicht. Die Bauarbeiten sollen Mitte Jänner starten, mit der Fertigstellung wird 2021 gerechnet, wie Bürgermeister Mitteregger betonte: „Auch wenn es insgesamt länger dauert, es ist der Gemeinde Pöttsching ein wichtiges Anliegen, dass durch die Umbauarbeiten der laufende Veranstaltungsbetrieb im Meierhof so wenig wie möglich beeinträchtigt wird.“