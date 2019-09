Zur Zeit hält sich hartnäckig das Gerücht, dass die Billa-Filiale in Pöttsching einen größeren Parkplatz bekommt.

Weder bestätigt noch dementiert wurde das nach Anfrage der BVZ beim Rewe-Konzern. Folgendes wurde jedoch von Pressesprecher Paul Pöttschacher verlautbart: „Zurzeit finden diesbezüglich noch Gespräche statt und es werden Konzepte zu einer möglichen Erweiterung des Parkplatzes beziehungsweise der Filiale geprüft.“

Mit genaueren Informationen hielt sich der Konzernsprecher jedoch noch zurück. „Diese werden erst zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Sache spruchreif ist, bekanntgegeben“, verspricht Pöttschacher.

Erst im Herbst 2009 war die Billa-Filiale von der Pöttschinger Hauptstraße an den Rand des Ortsgebietes – in Richtung Krensdorf – übersiedelt. Als Grund dafür wurde der fehlende Wiedererkennungswert der zentral gelegenen Filiale, die in einem alten Gebäude untergebracht war, angegeben.